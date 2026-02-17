Hihetetlen káosz! Princess Szabina berobbant a Séfek Séfe új évadába

Princess Szabina váratlanul feltűnt a Séfek Séfe új évadának nyitóepizódjában. A korábban a A Nagy Ő egyik legmegosztóbb szereplőjeként ismertté vált celeb ezúttal a főzőműsor stúdiójában keltett káoszt, és már az első pillanatokban magára vonta a figyelmet – írja a Bors.

Princess Szabina

Princess Szabina nemcsak a show kedvéért érkezett, hanem komoly tervekről is beszélt. Elárulta, hogy egyik nagy álma egy saját, rózsaszín konyhai eszközöket kínáló kollekció piacra dobása. Saját bevallása szerint minél csillogóbb és feltűnőbb egy eszköz, annál közelebb áll hozzá.

„Először megkapom a három kést, aztán az összes étteremben megjelenik a csillámpor és a rózsaszín!” – jelentette ki magabiztosan,

A zsűri egyik tagja, Krausz Gábor végül nem adott kést Princess Szabinának. A másik két séf döntése azonban fordulatot hozott: ők támogatták a versenyzőt, így a celeb végül továbbjutott a következő fordulóba.

Botrány A Nagy Ő-ben – Princess Szabina tajtékzott

Ramazuri, hiszti és kirúgás A Nagy Ő villájában: a rózsaszín ruhás versenyző nem rejtette véka alá érzéseit a műsorvezetővel szemben. Princess Szabina dühödt hercegnőként távozott – nem hiszi, hogy valaha megbocsát Stohl Andrásnak. A színész már az első nap hazaküldte a celebet, aki nagyon szívére vette a döntést. A romantikus valóságshow azóta a végére ért, Stohl András végül Kiss Krisztát választotta párjául.

Hetedik évadához ért a Séfek Séfe

Séfek Séfe hetedik évadának műsorvezetője ezúttal is Ördög Nóra. A hétköznap esténként jelentkező gasztro-tehetségkutatóban ezúttal is amatőr és profi szakácsok küzdenek meg a sikerért. A műsorban Krausz Gábor mellett egy meglepetésvendég is szerepet kap, miközben az ételek világa és a versenyszellem hangulata határozza meg az új évadot. A zsűriben izgalmas újdonság várja a nézőket, ugyanis hangsúlyosabb szerepet kap a női szakmai vonal.