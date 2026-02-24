Princess Szabina majdnem elhányta magát – botrányos jelenetek a Séfek Séfében

A hétfő esti Séfek Séfe adásában Princess Szabina, eredeti nevén Dancsi Szabina – aki korábban A Nagy Ő-ben borzolta a kedélyeket – most a gasztro-realityben keltett feszültséget. Ördög Nóra egy hatalmas sertést tolt be a versenyzők elé, amelynek belsőségeiből kellett főzniük, Szabina pedig bevallotta: ha neki kellett volna felvágnia az állatot, biztosan elhányta volna magát.

Fotó: Török Gergely Ádám / Bors

Frici bácsi megvédte Princess Szabinát

A csapatmunka gyorsan káoszba fulladt, Szabina és Ádám között heves szóváltás alakult ki, miután a férfi diktatórikus stílusban beszélt vele. A vitába végül Vomberg Frigyes is beavatkozott, aki kemény szavakkal védte meg Princess Szabinát, és világossá tette:

ilyen hangnemnek nincs helye a konyhában.

Frigyes séf határozott fellépése végül hatott Ádámra, aki – Princess Szabinával együtt – újabb esélyt kapott a főzésre. A séf egyértelművé tette, hogy a Séfek Séfe konyhájában nincs helye lekezelő viselkedésnek, és mindenki egyenrangú versenyzőként dolgozik, függetlenül attól, ki milyen pozícióban van a civil életben.

