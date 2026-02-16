Princess Szabina visszatér a képernyőre – már az első percekben felrobbant a stúdió!

A Princess Szabina néven ismert Dancsi Szabina A Nagy Ő után most a Séfek Séfe 7. évad mezőnyében próbál bizonyítani. A korábban feltűnő stílusáról és jellegzetes hangjáról ismert szereplő azt mondja: szeretné megmutatni, hogy nemcsak karakter, hanem komoly szándékú versenyző is – írja a Bors.

Princess Szabina rózsaszín kiegészítőkkel készült a Séfek Séfe konyhájában

Fotó: Török Gergely Ádám / Bors

Miért sokkolta Princess Szabina a séfeket?

A versenyző belépője már önmagában meglepetést okozott, de igazán akkor fagyott meg a levegő, amikor megszólalt. A zsűriben helyet foglaló Vomberg Frigyes, Krausz Gábor és Tischler Petra láthatóan zavarba jöttek a karakteres hangszíntől és a feltűnő stílustól. Vomberg Frigyes egy szókimondó megjegyzéssel reagált, ami tovább fokozta a hangulatot. Szabina azonban nem hátrált meg, és igyekezett humorral kezelni a helyzetet.

Hogyan szerepelt Princess Szabina a Séfek Séfe 7. évadában?

A főzés előtt elmondta, hogy szeretné bebizonyítani: a külső alapján nem lehet megítélni a tudását. Rózsaszín kiegészítőkkel érkezett, de hangsúlyozta, hogy komolyan veszi a versenyt. Azt, hogy pontosan milyen ételt készített és milyen döntés született, az első adás mutatja meg. Annyi biztos, hogy a Séfek Séfe idei évada már az induláskor erős jelenettel nyitott.

Mi történt Princess Szabinával A Nagy Ő után?

Szabina az A Nagy Ő című műsorban vált ismertté, ahol Stohl András kegyeiért indult harcba. A gasztrorealityben való indulása új irányt jelez: ezúttal nem romantikus szálon, hanem teljesítményalapon szeretne érvényesülni. A kérdés az, hogy a konyhában is képes-e olyan hatást kiváltani, mint a korábbi műsorokban.

Ördög Nóra elárulta, miért lesz izgalmas a Séfek Séfe hetedik évada

Közeledik a népszerű magyar főzőműsor új évada, amely sok újdonságot ígér a nézőknek. Séfek Séfe hetedik évada február közepén tér vissza a képernyőre. A műsorvezető ezúttal is Ördög Nóra lesz, aki részleteket is elárult az idei versenyről.