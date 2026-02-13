Rácz Jenő őszintén kimondta, mit gondol a Valentin-napról

A Valentin-nap közeledtével Rácz Jenő a Borsnak beszélt arról, hogyan állnak a szerelmesek napjához feleségével, Rácz-Gyuricza Dórával. A sztárséf elárulta: nem szoktak külön programot szervezni február 14-ére, ráadásul ezen a napon az étterme is telt házzal üzemel.

Fotó: MW Bulvár

„Nálunk minden nap egy kicsit Valentin-nap”

Rácz Jenő szerint kapcsolatuk ereje nem egyetlen dátumtól függ. Úgy fogalmazott, számukra nem különleges alkalom a Valentin-nap, mert egész évben igyekeznek figyelni egymásra, közös programokat szervezni és időt tölteni kettesben.

Rácz Jenő nem hisz a kötelező ajándékokban

A séf azt is hangsúlyozta, hogy nem tartja fontosnak a tárgyi meglepetéseket vagy a túlzásba vitt romantikát. Véleménye szerint

a szeretet nem virágokban vagy ajándékokban mérhető, hanem a mindennapi törődésben.

