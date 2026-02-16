Hírlevél
Itt a bejelentés! Ő érkezik Bochkor Gábor mellé a Retro Rádió reggeli műsorába

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Új arc csatlakozik Magyarország leghallgatottabb reggeli rádióműsorához. Risztov Éva veszi át a távozó Lovász László helyét a Retro Rádió reggeli csapatában.
Hétfő reggel hivatalossá vált a bejelentés: Risztov Éva érkezik Bochkor Gábor mellé, így újra teljes a Retro Rádió népszerű reggeli műsorának stábja. Az olimpiai bajnok úszó a Borsnak adott interjúban elárulta, számára a korán kelés nem kihívás, hiszen kilencéves kora óta hajnalban kezdődnek a napjai.

Risztov Éva, Bochkor Gábor, RisztovÉva, BochkorGábor
Bajnok igazolás: Risztov Éva elköszönt a Nemzeti Sportrádió hallgatóitól és üdvözölte Bochkor Gáborék hatalmas rajongótáborát
Fotó: Mediaworks archív

Érkezik Risztov Éva a Retro Rádió reggeli műsorába

Éva szerint az élsportban megszokott fegyelem és a humor jól megfér egymás mellett, és úgy érzi, könnyedén menedzseli ezt az életformát. Azt is elmondta, nem tart attól, hogy könnyedén tud-e alkalmazkodni Bochkor Gábor személyiségéhez, hiszen – ahogy fogalmazott – már bizonyította, hogy képes a legnagyobb kihívásokkal is megbirkózni.

Risztov Éva célja egyszerű: 

mosolyt csalni a hallgatók arcára, és értékes gondolatokkal indítani a reggeleket a Retro Rádió hullámhosszán.

A teljes interjú a BORS oldalán található. 

