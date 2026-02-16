Itt a bejelentés! Ő érkezik Bochkor Gábor mellé a Retro Rádió reggeli műsorába

Hétfő reggel hivatalossá vált a bejelentés: Risztov Éva érkezik Bochkor Gábor mellé, így újra teljes a Retro Rádió népszerű reggeli műsorának stábja. Az olimpiai bajnok úszó a Borsnak adott interjúban elárulta, számára a korán kelés nem kihívás, hiszen kilencéves kora óta hajnalban kezdődnek a napjai.

Bajnok igazolás: Risztov Éva elköszönt a Nemzeti Sportrádió hallgatóitól és üdvözölte Bochkor Gáborék hatalmas rajongótáborát

Fotó: Mediaworks archív

Érkezik Risztov Éva a Retro Rádió reggeli műsorába

Éva szerint az élsportban megszokott fegyelem és a humor jól megfér egymás mellett, és úgy érzi, könnyedén menedzseli ezt az életformát. Azt is elmondta, nem tart attól, hogy könnyedén tud-e alkalmazkodni Bochkor Gábor személyiségéhez, hiszen – ahogy fogalmazott – már bizonyította, hogy képes a legnagyobb kihívásokkal is megbirkózni.

Risztov Éva célja egyszerű:

mosolyt csalni a hallgatók arcára, és értékes gondolatokkal indítani a reggeleket a Retro Rádió hullámhosszán.

A teljes interjú a BORS oldalán található.

További tartalmak:

A népszerű rádiós-műsorvezető meglepő őszinteséggel beszélt életmódváltásáról. Bochkor Gábor a hétvégi #Bochkor adásában árulta el, hogy komoly fizikai tüneteket tapasztalt, miután végleg leszokott a dohányzásról, és ez bizony a mérlegen is meglátszott.

A rádiós műsorvezető ismét botrányos kijelentése miatt került a középpontba. Bochkor Gábor ezúttal olyat mondott, ami több hallgatót megbotránkoztatott.



