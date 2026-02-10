Döbbenetes áron újra eladó Rózsa Gyuri bácsi egykori budai luxusvillája

A Rózsa György nevéhez kötődő luxusvilla 2024-ben került ki a család tulajdonából. A döntés hátterében egészségügyi okok és egy baleset álltak.

Rózsa György

Fotó: MTI

Rózsa György villája újra a hirdetésekben

Új tulajdonoshoz kerülése után ismét eladásra kínálják Rózsa György egykori budai villáját. Az ingatlan több hirdetési oldalon is megjelent, és továbbra is a budai luxuspiac egyik látványos darabjaként szerepel.

A legendás televíziós műsorvezető 2024-ben döntött úgy, hogy eladja a több szintes, medencés villáját. Egy súlyos balesetet követően a lépcsők és a nagy alapterületű ház már komoly nehézséget jelentettek számára, az egészségügyi állapotával kapcsolatos témák – köztük a stroke kifejezés is – gyakran előkerültek a hírekben.

Új életet kezdett Rózsa György a lánya közelében

Rózsa György azóta egy kisebb, egyszintes ingatlanban él a Duna-part közelében. Lánya és unokája szomszédságában alakította ki új otthonát, ahol nyugodtabb, családközpontúbb életet él, felesége támogatásával – további információkat talál a BORS oldalán.

Stroke-ot kapott Rózsa György, életmentő műtétre volt szüksége

Egy ártatlan nyári fürdőzés drámába fordult, amikor a legendás tévés rosszul lett a Balaton vizében. Rózsa György életét lánya lélekjelenléte mentette meg. A műsorvezető azóta is hálás a gyors életmentés minden résztvevőjének.

Rózsa György büszke rúdtáncos lányára

Igen büszke lányára, Csillára, aki rúdtáncstúdiót vezet, a napokban pedig szexi fotósorozat készült róla.