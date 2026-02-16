Rubint Réka kifakadt: kemény próbatétel volt az első este

Schobert Norbika a TV2-n futó A Nagy Duett első élő adásában mutatta meg énektudását. A produkció után édesanyja, Rubint Réka közösségi oldalán reagált, hangsúlyozva, hogy pontosan tudja, milyen kihívásokkal jár egy ilyen színpadi szereplés – tájékoztat a Bors.

Rubint Réka büszkén figyelte fia első élő adását

Fotó: Szabolcs László/Bors

Mit üzent Rubint Réka a fiának A Nagy Duett után?

Rubint Réka hosszabb Instagram-bejegyzésben gratulált fiának és minden fellépőnek. Kiemelte, hogy az élő adás, a színpad, a fények, a kamerák és a zsűri jelenléte hatalmas nyomást jelent, még azok számára is, akik tapasztalt előadók.

Bejegyzésében arról írt, hogy alig várja, hogy fia olyan dalt kapjon, amelyben igazán megmutathatja a benne rejlő hangot. Hangsúlyozta: hatalmas bátorság kellett ahhoz, hogy valaki amatőrként kiálljon a nagyközönség elé. A sztáranyuka külön megköszönte a szavazatokat és az üzeneteket is, amelyeket az Alakreform-közösségtől kaptak.

Hogyan szerepelt Schobert Norbi Jr. A Nagy Duett első adásában?

Schobert Norbika az első élő adásban partnerével együtt mutatkozott be a nézők előtt. A produkció komoly kihívást jelentett számára, hiszen először kellett országos televíziós közvetítésben helytállnia. Édesanyja szerint már az is nagy teljesítmény, hogy valaki ilyen körülmények között színpadra lép. Rubint Réka arra is utalt, hogy korábban ő maga is szerepelt a műsorban, így saját tapasztalatból tudja, milyen intenzív felkészülést és lelki terhelést jelent egy ilyen show-műsor.

Ekkorát sem villantott még Rubint Réka

Szexi fotóval hívta fel magára a figyelmet a népszerű fitneszguru. Rubint Réka a hideg idő ellenére sem lazsál, formás idomaiért keményen megdolgozik, az eredmény pedig magáért beszél.

Rubint Réka nem fogta vissza magát: mély dekoltázs, vadító smink, forró hangulat

Rubint Réka ismét bebizonyította, hogy tényleg nem fog rajta az idő vasfoga. Rubint Réka dekoltázspillanata pedig konkrétan ellopta a show-t az Alakreform-bálon.