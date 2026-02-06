Ide már tűzszerészek kellenek... Rubint Rella bomba formája felrobbantja a netet

A népszerű fitneszedző láthatóan megtalálta önmagát: Rubint Rella az edzőteremből jelentkezett be, ahol szűk, alakját hangsúlyozó ruhában, fejjel lefelé pózolt edzés közben. A látványos felvételekért valósággal rajonganak a követők, a kommentmezőt szívecskés emojik árasztották el.

Rubint Rella

Fotó: Rubint Rella / YouTube / képkivágás

Rubint Rella újra ragyog

Az influenszer nemrég tért haza egy egyhónapos, egyedül töltött nyaralásról, amelyet még válása után foglalt le. A rajongók szerint az utazás és az önismereti munka látványosan jót tett neki:

Rella sugárzik, formája jobb, mint valaha, hajlékonyságát pedig büszkén meg is mutatja az edzős fotókon.

Sokan úgy vélik, Rubint Rella most érkezett el életének egyik legkiegyensúlyozottabb időszakához – és ezt a rajongók sem győzik dicsérni.

A teljes cikket a BORS oldalán olvashatja.

További tartalmak:

A sztár ezúttal egy látványos bikinis képpel jelentkezett a közösségi médiában. Rubint Rella ismét gondoskodott róla, hogy szexi megjelenésével magára vonja a figyelmet.

Megható üzenettel búcsúztatja a 2025-ös évet az ismert fitneszinfluenszer. Rubint Rella őszintén vallott arról, mennyi mindenen ment keresztül az elmúlt hónapokban.