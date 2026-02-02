Négyévesek lettek Rúzsa Magdi ikrei - meghitt fotók kerültek elő

Rúzsa Magdi neve a Megasztár óta összeforrt a sikerrel, az elmúlt években azonban nemcsak a zenei pályáján, hanem a magánéletében is fontos mérföldkövek következtek. A háromgyermekes édesanya 2022-ben lett hármas ikrek anyukája, akik idén már a negyedik születésnapjukat ünnepelték - írja a Bors.

Hogyan ünnepelte Rúzsa Magdi ikrei születésnapját?

Az énekesnő közösségi oldalán osztott meg néhány meghitt fotót az ünneplésről. A képeken a gondosan megtervezett születésnapi torták és az ünnepi hangulat dominál, amelyek egyértelműen mutatják, hogy minden a gyerekek kívánságai szerint alakult. Rúzsa Magdi köszönetet mondott a torták készítőjének, és hangsúlyozta: a nap célja az volt, hogy az ikrek számára valódi élmény legyen a születésnap.

Miért takarja ki Rúzsa Magdi ikrei arcát a fotókon?

Ahogy korábban, úgy most is tudatos döntést hozott az énekesnő: a megosztott képeken nem láthatóak a gyerekek arcvonásai. Rúzsa Magdi következetesen óvja ikrei magánéletét, és csak annyit enged megmutatni a nyilvánosságnak, amennyit biztonságosnak érez. Ez a hozzáállás évek óta része az életének, különösen azóta, hogy a gyerekek megszülettek.

Újabb rangos elismerésben részesült Rúzsa Magdi

Újabb elismeréssel bővült az énekesnő díjainak sora. Rúzsa Magdi Pro Voluntaris-díjat kapott, amelyet a közösségért végzett, hosszú távú és következetes társadalmi szerepvállalás elismeréseként ítélnek oda.

Rúzsa Magdi hármas ikrei, Keve, Zalán és Lujza ezúttal együtt készítettek töklámpást, miközben az anyukájuk megható fotót posztolt a közös alkotásról.