Négyévesek lettek Rúzsa Magdi ikrei - meghitt fotók kerültek elő

Az idő gyorsan repül, különösen akkor, amikor egy család életének legszebb pillanatairól van szó. Rúzsa Magdi ikrei nemrég betöltötték a negyedik életévüket, amit az énekesnő meghitt hangulatban, látványos részletekkel ünnepelt meg.
Rúzsa Magdi neve a Megasztár óta összeforrt a sikerrel, az elmúlt években azonban nemcsak a zenei pályáján, hanem a magánéletében is fontos mérföldkövek következtek. A háromgyermekes édesanya 2022-ben lett hármas ikrek anyukája, akik idén már a negyedik születésnapjukat ünnepelték - írja a Bors

Budapest, 2022. október 1. Rúzsa Magdi lép fel a 65 éves Ötöslottó születésnapját ünneplő szuperkoncerten a Puskás Aréna Szoborparkban 2022. október 1-jén. MTI/Lakatos Péter
Rúzsa Magdi fellépése a 65 éves Ötöslottó születésnapját ünneplő szuperkoncerten - Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztőség

Hogyan ünnepelte Rúzsa Magdi ikrei születésnapját?

Az énekesnő közösségi oldalán osztott meg néhány meghitt fotót az ünneplésről. A képeken a gondosan megtervezett születésnapi torták és az ünnepi hangulat dominál, amelyek egyértelműen mutatják, hogy minden a gyerekek kívánságai szerint alakult. Rúzsa Magdi köszönetet mondott a torták készítőjének, és hangsúlyozta: a nap célja az volt, hogy az ikrek számára valódi élmény legyen a születésnap.

Miért takarja ki Rúzsa Magdi ikrei arcát a fotókon?

Ahogy korábban, úgy most is tudatos döntést hozott az énekesnő: a megosztott képeken nem láthatóak a gyerekek arcvonásai. Rúzsa Magdi következetesen óvja ikrei magánéletét, és csak annyit enged megmutatni a nyilvánosságnak, amennyit biztonságosnak érez. Ez a hozzáállás évek óta része az életének, különösen azóta, hogy a gyerekek megszülettek.

Újabb rangos elismerésben részesült Rúzsa Magdi

Újabb elismeréssel bővült az énekesnő díjainak sora. Rúzsa Magdi Pro Voluntaris-díjat kapott, amelyet a közösségért végzett, hosszú távú és következetes társadalmi szerepvállalás elismeréseként ítélnek oda.

Különleges fotón Rúzsa Magdi ritkán látott hármasikrei!

Rúzsa Magdi hármas ikrei, Keve, Zalán és Lujza ezúttal együtt készítettek töklámpást, miközben az anyukájuk megható fotót posztolt a közös alkotásról.

 

