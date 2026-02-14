Sáfrány Emese szívszorító titka: ezért nem tud felhőtlenül ünnepelni

A szerelmesek ünnepe sokaknál a páros programokról és romantikus vacsoráról szól, ám Sáfrány Emese életében most az emlékezés és az anyai meghittség kerül előtérbe. A népszerű légtornász és édesanya nyíltan beszélt arról, hogy jelenleg szingli, mégis pontosan tudja, hogyan működik számára egy ideális kapcsolat – írj a Bors.

Sáfrány Emese számára a Valentin-nap idén nemcsak a szerelemről, hanem egy fájó emlékről is szól Fotó: Szabolcs László

Elmondása szerint a randizás nemcsak az ismerkedés elején fontos, hanem később is ápolni kell a tüzet. A közös programok, az apró figyelmességek és a valódi törődés azok, amelyek hosszú távon életben tartják a szerelmet.

Sáfrány Emese a szerelemről és a szeretetnyelvéről

A beszélgetés során az is kiderült, hogy számára a szeretet nem a kirakatban dől el. Nem a drága ajándékok számítanak, hanem az, hogy a másik fél érezze a biztonságot és a figyelmet.

Sáfrány Emese szerint a szeretetnyelve összetett: fontos számára a testi érintés, a bújás, és az is, hogy kimondják az érzéseket. Bevallotta, hogy ha napokig nem hangzik el a „szeretlek”, már elbizonytalanodik. Számára a verbalitás és a kommunikáció kulcsszerepet játszik az érzelmi stabilitásban.

Ő maga is igyekszik kimutatni az érzéseit — például főz annak, akivel ismerkedik, és apró gesztusokkal fejezi ki a törődést. Úgy gondolja, egy kapcsolat működése a mindennapokban dől el, nem a látványos gesztusokban.

Sáfrány Emese számára idén más a Valentin-nap

Az idei ünnep azonban nem romantikus hangulatban telik. Sáfrány Emese jelenleg nem él párkapcsolatban, így a napot a kisfiával tölti kettesben. Számára most ő jelenti az élet legfontosabb értelmét.

A dátum ráadásul egy fájó emléket is felidéz: tavaly éppen Valentin-napon hunyt el 13 év után szeretett kiskutyája. A veszteség mély nyomot hagyott benne, ezért idén az emlékezés is fontos része lesz az ünnepnek.

Szavai alapján számára február 14. most inkább a szeretet csendesebb, bensőségesebb formájáról szól — az anyai pillanatokról és azokról, akik már csak az emlékeiben élnek tovább.

