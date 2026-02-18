„Nem ezt ígérted, kisfiam” – megszólaltak Schmuck Andor haláláról

Schmuck Andor halála mélyen megrázta a színésznőt, aki nem csupán barátként, hanem fogadott fiaként tekintett rá. A hot! magazinnak adott interjúban Fodor Zsóka elárulta: a veszteség olyan űrt hagyott benne, amelyet nehéz szavakkal leírni.

Schmuck Andor 2025 júniusban, 54 éves korában hunyt el

Hogyan élte meg Schmuck Andor halálát Fodor Zsóka?

A színésznő nem titkolta: különleges kapcsolat fűzte össze őket.

„Az egyik szemem sír, a másik nevet, mert én még fitt vagyok, miközben sokan elmentek körülöttem. Schmuck Andor halála fájó pont az életemben. Ő nemcsak egy barát volt számomra, hanem annál sokkal több: mintha a fiam lett volna, és ő is anyjaként tekintett rám.”

Közösen jártak Kairóban, Las Vegasban és Hollywoodban is, és még komoly közös terveket is szőttek: egy nagy házat béreltek volna, amelynek egyik felében Andor, a másikban Zsóka lakott volna, hogy mindig vigyázhassanak egymásra.

A temetésre szánt koszorú szalagjára mindössze ennyit íratott:

Nem ezt ígérted, kisfiam.

Mi ad erőt Fodor Zsókának Schmuck Andor elvesztése után?

A gyász ellenére Fodor Zsóka ma is tudatosan vigyáz az egészségére. Rendszeresen jár szűrővizsgálatokra, vérvételre, fogorvoshoz, és aktív társasági életet él. Elmondása szerint ugyanúgy él, mint ötven-hatvan évesen – csak több vitamint szed.

A barátok, a humor, a társasjáték és az utazás segítenek neki abban, hogy a fájdalom mellett is megtartsa az életigenlését.

„Kor ide vagy oda, még mindig tele vagyok élettel!” – fogalmazott.