Pár nappal a halála előtt még náluk aludt — Sebestyén Katja most a temetésre készül a családdal

Sebestyén Katja számára az elmúlt napok érzelmi hullámvasútként teltek. A Sztárban sztár leszek! egykori felfedezettje első férjétől 2021-ben vált el, ám az utóbbi években kifejezetten jó kapcsolatot ápoltak. A váratlan haláleset – amelyet füstmérgezés okozott – teljesen összetörte az énekesnőt – írj a Bors.

Sebestyén Katja első férje temetésére készül — az énekesnő maga szervezi a búcsúztatót, de bevallása szerint képtelen lenne beszédet mondani Fotó: Mediaworks archív

Sebestyén Katja a temetés részleteiről és a gyermekei döntéséről

A búcsúztatót ő maga szervezi, de bevallása szerint minden egyes intézkedés közben elérzékenyül.

„Megvan a temetés időpontja. Ha belegondolok, hogy összegyűlik az egész életünk baráti társasága, a család, összeszorul a szívem. Továbbra is úgy érzem, képtelen lennék beszédet mondani” – mondta.

A temetés időpontja már nyilvános, és az is eldőlt, hogy a két közös gyermekük természetesen ott lesz a búcsúztatón. Ugyanakkor a két kisebb gyermek, Patrícia és Patrik nem vesz részt az eseményen — rájuk az új pár családja vigyáz majd. Az énekesnő szerint a kicsik már értik, hogy a nagyobb testvéreiknek más az édesapjuk.

Mozaikcsalád és kibékülés a válás után

A mozaikcsalád működése különösen fontos szerepet játszott az életükben. Bár a válás idején elmérgesedett a viszonyuk, később sikerült rendezni a kapcsolatukat. A fordulópontot Patrícia születése hozta el, amikor Zoltán ismét közelebb került a családhoz.

Katja felidézte, hogy volt férje rendszeresen részt vett a gyerekek életében, sőt, a kisebbeket is megszerette. Néhány nappal a halála előtt még náluk aludt, a kislány pedig örömmel ugrott a nyakába.

Az énekesnő egy eddig nem hangoztatott emléket is megosztott: korábban tizenkét évig játszóházvezetőként dolgozott, ahol Zoltán többször animátorként segített. Bohócnak, sőt egyszer Télapónak is beöltözött, és kiválóan értett a gyerekekhez.

