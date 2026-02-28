Cyntia kitálalt a Séfek Séféből való kiesése után, mi lesz a cicijeivel!

„Ide a 10 milliót – meg a ciciket!” – ezzel a félmondattal robbant be Vasiu Cyntia a köztudatba. A 30 éves menedzserasszisztens már az első pillanattól vállalta: nagyszájú, szókimondó, és ami a szívén, az a száján. Bár a döntőig nem jutott el, és végül másodikként esett ki a Séfek Séfe műsorából, a karaktere kétségtelenül emlékezetes maradt, írja a borsonline.hu.

Vasiu Cyntia büszke arra, hogy szerepelhetett a Séfek Séfe című műsorban, a korai kiesése ellenére továbbra is szeretné megcsináltatni a cicijeit – Fotó: TV2

Szégyenköppenyel jutott be a Séfek Séfe műsorába

A verseny egyik legmeghatározóbb pillanata számára az volt, amikor – saját szavaival élve – „szégyenköpenyben” került be Vomberg Frigyes csapatába.

Nagyon rosszul érintett. Ott nem is akartam elfogadni a köpenyt, én tényleg szégyenköpenynek éltem meg

– vallotta be őszintén a Borsnak. A kezdeti csalódottságot azonban hamar felváltotta a büszkeség. „Büszke voltam magamra, hiszen sok ember közül választottak ki.”

Nem is Vomberg Frigyeshez szeretett volna kerülni

Cyntia eredetileg nem is Vomberg Frigyeshez szeretett volna kerülni, hanem inkább Krausz Gábor csapatába vágyott. A személyes találkozás azonban mindent megváltoztatott:

Amikor szemtől szembe kerültünk, sokkal szimpatikusabb lett. Emberibbnek éreztem, és úgy gondoltam, vele tudnék igazán együttműködni.

A séf szigorú stílusa sem tántorította el: úgy érzi, a feszültség és a kiabálás a versenyhelyzet természetes része volt.

A konfliktusok sem kerülték el

A konyhában persze nemcsak szakmai kihívásokkal kellett szembenéznie, hiszen a konfliktusok sem kerülték el. Egyes versenytársairól meglehetősen őszintén fogalmazott: volt, akinek a stílusa nem fért bele számára, másokat tudatos képernyős karakternek látott. Úgy érzi, bizonyos helyzetekben hagyta, hogy háttérbe szorítsák. „Utólag az ember okosabb. Nem hagynám, hogy ennyire háttérbe szorítsanak” – mondta, hozzátéve, hogy ma már bátrabban kiállna magáért, és jobban megmutatná, mit tud a konyhában.

A kiesés mégsem törte meg. „Nem voltam szomorú. Inkább arra koncentráltam, hogy eljutottam idáig” – mesélte. A műsor utáni visszajelzések minden várakozását felülmúlták:

Elárasztottak az üzenetek, hogy mennyire aranyos és kedves vagyok. Szinte felrobbant az Instagramom.

Bár furcsa ajánlatok is érkeztek, ezeket a helyén kezeli.