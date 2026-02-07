Érkezik a népszerű főzőműsor, a Séfek Séfe hetedik évada

Hírlevél
Közeledik a népszerű magyar főzőműsor új évada, amely sok újdonságot ígér a nézőknek. Séfek Séfe hetedik évada február közepén tér vissza a képernyőre. A műsorvezető ezúttal is Ördög Nóra lesz, aki részleteket is elárult az idei versenyről.
séfek séfefőző versenyfőzős műsorÖrdög Nóra

Közeledik a Séfek Séfe című főzőműsor és verseny legújabb, hetedik évada. A műsorvezető ismét Ördög Nóra lesz.

Ördög Nóra részleteket árult el a Séfek Séfe hetedik évadáról
Ördög Nóra részleteket árult el a Séfek Séfe hetedik évadáról
Fotó: Csudai Sándor -  Origo

Visszatér a Séfek Séfe: Indul a hetedik évad

Február 16-tól újra felizzik a konyha a TV2 képernyőjén, ugyanis visszatér a Séfek Séfe, ezúttal a 7. évad. A hétköznap esténként jelentkező gasztro-tehetségkutatóban ezúttal is amatőr és profi szakácsok küzdenek meg a sikerért.

Ismert arcok és megújult zsűri

A műsorban Krausz Gábor mellett egy meglepetésvendég is szerepet kap, miközben az ételek világa és a versenyszellem hangulata határozza meg az új évadot. A zsűriben izgalmas újdonság várja a nézőket, ugyanis hangsúlyosabb szerepet kap a női szakmai vonal.

Ördög Nóra elárulta, miért lesz izgalmas az új évad

A Séfek Séfe új zsűritaggal bővült, Tischler Petra személyében. Az idei évad megújult zsűrijét Krausz Gábor, Tischler Petra és Vomberg Frigyes alkotja. Ördög Nórát arról kérdezte a BORS, hogy miért lesz különösen izgalmas az idei évad. A műsorvezető szerint az új séf, Tischler Petra érkezése hatalmas lendületet adott a csapatnak – további részletek a BORS oldalán.

Bár még nem indult el az új évad, ez miatt nem is kell aggódni. Rengeteg más módon pihenheti ki egy brutális nap fáradalmait. Például élvezkedhet a Nagy Ő című műsor botrányain. Amiben a magyar pornósztár, Kiara lord elárulta, hogy milyen is volt az első csók Stohl Andrással. Egy kieső hölgyemény pedig elárulta, mi volt a kis hibája, a Nagy Ő-ben.

 

