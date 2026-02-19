A kifutó után a konyhát is meghódította a Séfek Séfe bombázója

Elindultak az előválogatók a Séfek Séfe új évadában, ahol már az első adásban emlékezetes versenyzők tűntek fel. A Séfek Séfe ezúttal sem finomkodik: karakterből és meglepetésből sincs hiány. A figyelem középpontjába egy magabiztos, vörös szépség került, aki nemcsak külsejével, hanem teljesítményével is beszédtémát szolgáltatott – írja a Bors.

Magassarkúban hódított Orosz Mirella a Séfek Séfe új évadában – Fotó: TV2

Magassarkúban hódított a Séfek Séfe bombázója

Orosz Mirella marketingmenedzserként dolgozik, emellett fodrászkodik, szépségversenyeken indult és modellmentorként is tevékenykedik. A Séfek Séfe konyhájába azért jelentkezett, hogy megmutassa: a feltűnő külső mögött komoly ambíció húzódik. Mirella így fogalmazott:

A kifutók világát már meghódítottam, most a konyha következik.

Nem is aprózta el a bemutatkozást, hiszen amatőrként tonhalsteaket készített, sőt két fogással állt a zsűri elé. A magassarkúban főző versenyzőnek akadtak nehéz pillanatai, de végül talpon maradt – szó szerint is. A zsűri értékelésében volt dicséret és kritika is, de a produkció elég volt ahhoz, hogy kést kapjon. Mirella öröme határtalan volt, hiszen – saját szavaival – elérte a célját. A kérdés már csak az, hogy a következő fordulókban is ilyen magabiztosan lép-e tovább a Séfek Séfe konyhájában.

