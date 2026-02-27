Drámai pillanatok a Séfek séfében: szirénázó mentőautó érkezett a stúdióhoz

A Séfek séfe 2026-os évada már az első napokban olyan fordulatot hozott, amire senki sem számított. Az ország kedvenc gasztrorealityje ezúttal nemcsak a tányérokon, hanem a stúdió falain belül is elképesztő drámát tartogat. A Séfek séfe történetében most olyasmi történt, amire korábban soha nem volt példa, és mindenkit megdöbbentett – írja a Bors.

Mentő érkezett a Séfek séfe stúdiójához – Fotó: Unsplash

Drámai pillanatok árnyékolták be a Séfek séfe versenyét

A feladatok egyre nagyobb nyomást helyeznek a versenyzőkre, a konyhában pedig fokozódik a feszültség, ami kapkodáshoz és éles szóváltásokhoz vezet.

A helyzet végül odáig fajult, hogy Ördög Nóra remegő hangon jelentette be: szirénázó mentőautó érkezett a Séfek séfe stúdiójához.

Hogy mi áll a rendkívüli eset hátterében, a csütörtök esti adásban derül ki.

