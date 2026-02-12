Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor ország-világ előtt úgy helyretette Zelenszkijt, hogy azt öröm nézni

Ezt látnia kell!

Figyelem: súlyos mellékhatásokat azonosítottak a magyarok körében népszerű gyógyszernél!

műsor

Kiderült, ezért vállalta el A Nagy Őt Stohl András

59 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Nagy Ő sztárja őszintén vallott a műsor kihívásairól. Stohl András bevallotta, számára fontos, hogy valaki szeresse, és ez vezette ahhoz is, hogy elvállalja a műsort.
Link másolása
Vágólapra másolva!
műsorStohl AndrásBachelor – A Nagy Őszínész

Stohl András A Nagy Ő című valóságshowban keresi élete szerelmét. A színész őszintén bevallotta, hogy a műsor elvállalása nem volt könnyű döntés számára – írja a Bors.

Stohl András bevallotta, számára fontos, hogy valaki szeresse, és ez vezette ahhoz is, hogy elvállalja a műsort.
Stohl András bevallotta, számára fontos, hogy valaki szeresse, és ez vezette ahhoz is, hogy elvállalja a műsort. 
Fotó: TV2

A színész elmondta, hogy korábbi házasságai során rengeteg fájdalmat okozott, és most a saját, kapcsolatfüggőségből való felépülésére koncentrál.

„Függő típus vagyok, és ez a kapcsolatfüggőségben is megmutatkozik. Fontos számomra, hogy valaki szeressen” – mondta.

Ilyen fordulatos rózsaceremónia még sosem volt A Nagy Őben – szavazzon!

Már szinte nem is lehet tovább fokozni az izgalmat a TV2 népszerű valóságshow-jában. A Nagy Ő legutóbbi rózsaceremóniáján három lány távozott a versenyzők közül: egyet Kiara Lord választott ki, további két lánytól pedig Stohl András vett búcsút. Tartogatott azonban egy hatalmas meglepetést is az este: a színész visszahívott a villába egy lányt!

Kiara barátja durva figyelmeztetést küldött Stohl Andrásnak

A Nagy Ő aktuális évadában Stohl András mellett gyakorlatilag Kiara Lord is központi figurává vált. A felnőttfilmes hamar szoros kapcsolatba került a műsor főszereplőjével, miközben a villában több konfliktus is kialakult körülötte. Lakatos Levente – aki könyvet is írt Kiara szerelmi életéről – rendszeresen figyelemmel kíséri az eseményeket, és szerinte barátnője egészen más elvárásokkal közelít a párkapcsolatokhoz, mint a legtöbb nő. Úgy látja, Stohl Andrásnak nem lesz könnyű dolga, ha komoly érzelmek alakulnak ki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!