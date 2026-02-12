Kiderült, ezért vállalta el A Nagy Őt Stohl András

Stohl András A Nagy Ő című valóságshowban keresi élete szerelmét. A színész őszintén bevallotta, hogy a műsor elvállalása nem volt könnyű döntés számára – írja a Bors.

Stohl András bevallotta, számára fontos, hogy valaki szeresse, és ez vezette ahhoz is, hogy elvállalja a műsort.

A színész elmondta, hogy korábbi házasságai során rengeteg fájdalmat okozott, és most a saját, kapcsolatfüggőségből való felépülésére koncentrál.

„Függő típus vagyok, és ez a kapcsolatfüggőségben is megmutatkozik. Fontos számomra, hogy valaki szeressen” – mondta.

