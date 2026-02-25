Stohl András bevallotta: így alakult a kapcsolata A Nagy Ő után

Stohl András számára véget ért a kamerák előtti párkeresés, de az igazi történet csak ezután kezdődött. A Nagy Ő legutóbbi évadában a színész végül Kiss Krisztát választotta, ám kapcsolatuk a reflektorfényen túl is komoly próbatételeken ment keresztül. Stohl András most arról beszélt, mi történt, amikor kialudtak a stúdiófények – írja a Bors.

Stohl András Kiss Krisztát választotta társául A Nagy Őben – Fotó: MW Bulvár

Stohl András döntése új fejezetet nyitott az életében

A TV2 sikerműsorában húsz nő versengett Stohl András kegyeiért, a színész pedig az utolsó pillanatig őrlődött. A kaland csábítása és egy hosszú távú, biztonságot adó kapcsolat lehetősége között kellett döntenie. Végül az utóbbit választotta, és Kiss Krisztát választotta társául.

Azt gondolom, hogy olyan döntést hoztam, ami rólam szól és arról, hogy én hogyan képzelem el az életemet”

– fogalmazott a színész.

A forgatás több mint négy hónapja ért véget, a pár azóta a nyilvánosság kizárásával, többnyire csak lopott órákban tudta építeni kapcsolatát. Kriszta türelmesen állt Andráshoz: nem siettette, teret adott neki, amikor szüksége volt rá, és mellette volt, amikor társaságra vágyott.

A színész mögött friss válás állt, így idő kellett a múlt lezárásához. Most azonban már egyre többször vállalják egymást a nyilvánosság előtt is: Kriszta elkísérte Stohl Andrást A Nagy Duett első élő adására, és egy autós sajtóeseményen is együtt jelentek meg. Stohl András és Kiss Kriszta kapcsolata szemmel láthatóan új, nyitottabb szakaszba lépett.

