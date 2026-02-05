Kiakadt A Nagy Ő kiesője: keményen kiosztotta Stohl Andrást

A 48 éves életmód-tanácsadó őszinte stílusával, erős igazságérzetével és határozott fellépésével gyorsan közönségkedvenc lett. Végül azonban Stohl András nem látott benne akkora potenciált, ami a továbblépéshez elegendő lett volna – számolt be róla a Bors.
Stohl András döntése miatt csalódott Melinda
Melinda nem bánja a szereplést, sőt büszkén vallja, hogy végig önmagát adta a kamerák előtt. Elmondása szerint pontosan ilyen szókimondó és határozott az életben is, és ezt a műsorban sem akarta feladni. Saját külsejével kapcsolatban önkritikusan, de humorral jegyezte meg, hogy néha tankként érzi magát, mégsem tartja magát annyira pufinak.
Kiesése azért megviselte:
Kissé csalódott vagyok amiatt, hogy András nem látott bennem akkora potenciált, hogy tovább bent tartson. Pedig adtam neki a lelkemből, amikor megnyíltam.
Azt is bevallotta, hogy valahol előre megérezte: számára hamarosan véget ér a verseny és nem küdhet tovább a Nagy Ő kegyeiért.
Kemény kritikával illette a még versenyben lévő lányokat
A még bent lévő nők közül különösen Antal Gina viselkedését tartotta számára elfogadhatatlannak. Úgy fogalmazott, az a hangnem és stílus, ahogy Gina Andrással bánt, számára elképzelhetetlen egy hosszú távú kapcsolatban.
Párkapcsolati tanácsadóként pontosan tudom, hogy ez a stílus hosszú távon nem működik a férfiaknál. Eleinte felkeltheti az érdeklődést, de csak rövid ideig.
Kiara Lord személyisége szintén távol áll tőle, míg egyedül Krisztát tartja igazán esélyesnek András oldalán.
