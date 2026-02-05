Kiakadt A Nagy Ő kiesője: keményen kiosztotta Stohl Andrást

A 48 éves életmód-tanácsadó őszinte stílusával, erős igazságérzetével és határozott fellépésével gyorsan közönségkedvenc lett. Végül azonban Stohl András nem látott benne akkora potenciált, ami a továbblépéshez elegendő lett volna – számolt be róla a Bors.

Szabó Melinda még nem szeretett volna búcsúzni a músortól és Stohl Andrástól.

Fotó: TV2/Bors

Stohl András döntése miatt csalódott Melinda

Melinda nem bánja a szereplést, sőt büszkén vallja, hogy végig önmagát adta a kamerák előtt. Elmondása szerint pontosan ilyen szókimondó és határozott az életben is, és ezt a műsorban sem akarta feladni. Saját külsejével kapcsolatban önkritikusan, de humorral jegyezte meg, hogy néha tankként érzi magát, mégsem tartja magát annyira pufinak.

Kiesése azért megviselte:

Kissé csalódott vagyok amiatt, hogy András nem látott bennem akkora potenciált, hogy tovább bent tartson. Pedig adtam neki a lelkemből, amikor megnyíltam.

Azt is bevallotta, hogy valahol előre megérezte: számára hamarosan véget ér a verseny és nem küdhet tovább a Nagy Ő kegyeiért.



Kemény kritikával illette a még versenyben lévő lányokat

A még bent lévő nők közül különösen Antal Gina viselkedését tartotta számára elfogadhatatlannak. Úgy fogalmazott, az a hangnem és stílus, ahogy Gina Andrással bánt, számára elképzelhetetlen egy hosszú távú kapcsolatban.

Párkapcsolati tanácsadóként pontosan tudom, hogy ez a stílus hosszú távon nem működik a férfiaknál. Eleinte felkeltheti az érdeklődést, de csak rövid ideig.

Kiara Lord személyisége szintén távol áll tőle, míg egyedül Krisztát tartja igazán esélyesnek András oldalán.

Visszautasították Stohl András rózsáját

A Nagy Ő legutóbbi rózsaceremóniája drámai fordulatot hozott, amikor az utolsó pillanatban egy versenyző nemet mondott a műsorvezetőnek, aki rózsáját kínálta fel – a jelenet végén szinte megfagyott a levegő a szobában.

Végre elcsattant az első csók

Egy romantikus wellnessrandin végre elcsattant a reality első csókja az egyik versenyző és Stohl között. Pezsgő, eper és meghitt hangulat teremtette meg azt a pillanatot, amely végül érzéki csókban csúcsosodott ki.