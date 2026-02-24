Meglepő fordulat: Kiara Lordot Stohl Andrással látták a születésnapján?

Kiara Lord egy mókás szelfit osztott meg közösségi oldalán, amelyen Stohl Andrással együtt nyelvet öltenek a kamerának – számolt be a Bors.

Stohl András Kiara Lorddal A Nagy Ő című műsorban. A pornósztár születésnapján köszöntötte a műsorvezetőt

Fotó: TV2

A pornószínésznő a fotóhoz mindössze ennyit írt:

Boldog szülinapot, András!

Instagram Stories/képernyőfotó

A Nagy Őben sokáig úgy tűnt, Kiara lehet a befutó, ám Stohl végül nem őt, hanem Kiss Krisztát választotta a döntőben.

Kiara korábban úgy nyilatkozott: nem jósol hosszú jövőt a kapcsolatnak, ugyanakkor megérti a színész döntését. Szerinte a másik választott korban közelebb áll hozzá, és míg számára nem számít különösebben mások véleménye, Stohl számára fontos a megítélése.

