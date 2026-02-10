Óriási csavar A Nagy Ő-ben: senki sem számított erre a visszatérésre

A TV2 népszerű párkereső műsorában a finálé felé közeledve egyre nagyobb a tét, hiszen a rózsaceremónia után már csak néhány versenyző maradhat a villában. Stohl András azonban láthatóan nem tudja elengedni a gondolatot, hogy korábban talán túl elhamarkodott döntést hozott egy lánnyal kapcsolatban – írja a Bors. A vívódás egy beszélgetésben bukott ki, amikor Lékai-Kiss Ramóna rákérdezett, mit tenne a való életben, ha hiányzik neki valaki.

Stohl András a villában egy sorsfordító döntés előtt áll

Fotó: TV2

Kit szeretne visszahódítani Stohl András?

Stohl András nyíltan kimondta: nem biztos benne, hogy minden helyzetben jól döntött, és felmerül benne, hogy egy korábban kiesett lányt talán túl hamar engedett el. A bizonytalanság odáig fajult, hogy egy látványos gesztusra szánta el magát, amely egyértelműen a visszahódítás szándékát tükrözi.

Visszatérhet egy kiesett lány A Nagy Ő-be?

A műsor készítői ezúttal sem zárják ki a meglepetéseket. A rózsaceremónia utáni helyzet elvileg már lezárt lenne, ám egy rendhagyó döntés esélyt adhat arra, hogy egy korábban búcsúzó versenyző visszatérjen a villába. Ez nemcsak a többi lány számára jelenthet komoly kihívást, hanem új érzelmi helyzetet is teremthet a Nagy Ő számára.

Hogy a váratlan felkérésre mi lesz a válasz, az a A Nagy Ő következő adásában derül ki a TV2 képernyőjén.

