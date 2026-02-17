Dögös miniruhában villantott Csuti barátnője

Csuti és kedvese, Sudár Bianka immár negyedszer töltötték együtt a szerelmesek ünnepét, és a Sudár Bianka által választott Valentin-napi szett most is emlékezetesre sikerült. A modell egy elegáns, teljesen fekete miniruhát viselt, amely combjait hangsúlyozta, és amelyhez harisnyát, valamint magassarkút párosított. A romantikus Valentin-napi vacsora hangulata tökéletes hátteret adott a látványos összeállításnak – írja a Bors.

Sudár Bianka dögös miniruhában ünnepelte a Valentin-napot — a látvány azonnal elvitte a show-t Fotó: MW Bulvár

Sudár Bianka Valentin-napi szettje minden tekintetet magára vont

Sudár Bianka dögös ruhája nemcsak Csutit nyűgözte le, hanem követőit is. A fekete elegáns miniruha és a hozzá választott kiegészítők igazi Valentin-napi romantikus vacsora outfit benyomását keltették. A modell magabiztossága és kisugárzása ismét bebizonyította, hogy a szépség valóban belülről fakad.

A követők nem győzték dicsérni Sudár Biankát, sokan azt írták, hogy a modell megjelenése vitte el az egész estét. Többen kiemelték, hogy a fekete miniruha egyszerre volt elegáns és merész, tökéletes választás egy romantikus Valentin-napi vacsorára, és azt is hangsúlyozták, mennyire harmonikus párost alkot Csutival.

Természetesen Csuti sem maradt csendben. Az üzletember Instagram-oldalán számolt be a különleges estéről:

„4. közös Valentin-nap együtt. Azt tudtátok, hogy Szent Bálint (Valentin vagy Valentinus) a szerelmesek és a lelki betegek védőszentje is egyben? Gondolom ez nem véletlen.”

A poszt mellé több közös fotót is csatolt, amelyeken jól látszik, mennyire harmonikus a kapcsolatuk. A Sudár Bianka által képviselt elegancia és nőiesség most is mindenkit meggyőzött.

Sudár Bianka 2018-ban a Miss Balaton döntőse volt, majdnem két éve vannak együtt Kulcsár Edina volt férjével, Szabó András Csutival.

Közel 40 ezer követője van már az Instagramon.