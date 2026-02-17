Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor egy jól ismert közmondással tette a megfelelő polcra az ellenzéket

Ezt látnia kell!

35 év után kimondták az igazságot Csernobilról – erre senki sem számított

dögös

Dögös miniruhában villantott Csuti barátnője

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Romantikus vacsorával ünnepelte a szerelmesek napját Csuti és párja. A Sudár Bianka név ismét felrobbantotta az Instagramot, amikor a modell elképesztően dögös miniruhában érkezett a Valentin-napi randira.
Link másolása
Vágólapra másolva!
dögösszexi képekCsutiSudár Bianka

Csuti és kedvese, Sudár Bianka immár negyedszer töltötték együtt a szerelmesek ünnepét, és a Sudár Bianka által választott Valentin-napi szett most is emlékezetesre sikerült. A modell egy elegáns, teljesen fekete miniruhát viselt, amely combjait hangsúlyozta, és amelyhez harisnyát, valamint magassarkút párosított. A romantikus Valentin-napi vacsora hangulata tökéletes hátteret adott a látványos összeállításnak – írja a Bors.

Sudár Bianka, SudárBianka, 20250826 Budapest Chery Magyarország bemutatófotó: Szabolcs László (SZL)MW Bulvárképen: Szabó András Csuti és párja, Sudár Bianka
Sudár Bianka dögös miniruhában ünnepelte a Valentin-napot — a látvány azonnal elvitte a show-t Fotó: MW Bulvár

Sudár Bianka Valentin-napi szettje minden tekintetet magára vont

Sudár Bianka dögös ruhája nemcsak Csutit nyűgözte le, hanem követőit is. A fekete elegáns miniruha és a hozzá választott kiegészítők igazi Valentin-napi romantikus vacsora outfit benyomását keltették. A modell magabiztossága és kisugárzása ismét bebizonyította, hogy a szépség valóban belülről fakad.

A követők nem győzték dicsérni Sudár Biankát, sokan azt írták, hogy a modell megjelenése vitte el az egész estét. Többen kiemelték, hogy a fekete miniruha egyszerre volt elegáns és merész, tökéletes választás egy romantikus Valentin-napi vacsorára, és azt is hangsúlyozták, mennyire harmonikus párost alkot Csutival.

Természetesen Csuti sem maradt csendben. Az üzletember Instagram-oldalán számolt be a különleges estéről:

„4. közös Valentin-nap együtt. Azt tudtátok, hogy Szent Bálint (Valentin vagy Valentinus) a szerelmesek és a lelki betegek védőszentje is egyben? Gondolom ez nem véletlen.”

A poszt mellé több közös fotót is csatolt, amelyeken jól látszik, mennyire harmonikus a kapcsolatuk. A Sudár Bianka által képviselt elegancia és nőiesség most is mindenkit meggyőzött.

Nagyon nehéz volt az elején – kapcsolatáról beszélt Csuti barátnője

Sudár Bianka 2018-ban a Miss Balaton döntőse volt, majdnem két éve vannak együtt Kulcsár Edina volt férjével, Szabó András Csutival.

Kiderült, miből él Csuti barátnője

Közel 40 ezer követője van már az Instagramon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!