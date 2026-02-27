Hírlevél
Sydney van den Bosch

Nem bírta tovább: megszólalt Sydney van den Bosch

51 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az elmúlt hónapok gyökeresen megváltoztatták az influenszer életét, hiszen tavaly novemberben megszületett első gyermeke. Sydney van den Bosch most hosszabb hallgatás után közösségi oldalán válaszolt követői kérdéseire, és meglepően őszintén beszélt az anyaság örömeiről és nehézségeiről.
Sydney van den Bosch tavasszal, élő adásban jelentette be várandósságát, ami hatalmas visszhangot váltott ki. Kislánya, Lia Elysee novemberben érkezett, a hírt pedig megható sorokkal osztotta meg rajongóival. Azóta tudatosabban kezeli online jelenlétét, hiszen – mint mondja – az első időszakban minden figyelme a babára összpontosul – írja a Bors.

Sydney van den Bosch
Sydney van den Bosch jelenleg a családjára koncentrál
Fotó: Bors

A modell szerint az egyik legnagyobb kihívás nem is a kialvatlanság vagy az új napirend, hanem az a láthatatlan nyomás, amely az édesanyákra nehezedik. Úgy fogalmazott: elképesztően nehéz megfelelni az „anyuka társadalomban”.

Megírja-e Sydney van den Bosch a szüléstörténetét?

A kérdés rengeteg követőt foglalkoztat. Sydney van den Bosch nem zárkózik el attól, hogy egyszer részletesen beszámoljon a szülésről, ám jelenleg még nem érzi elérkezettnek az időt. Elmondása szerint nem szeretné, ha a személyes élményből vita vagy bírálat kerekedne. Bár tudja, hogy sokaknak adhatna erőt a története, most elsősorban a családjára és saját regenerálódására koncentrál.

Miért kritizálták Sydney van den Bosch kislányának nevét?

A névválasztás komoly visszhangot kapott. A Kaszás-van den Bosch Lia Elysee név sokak szerint túl hosszú és bonyolult, ezért az újdonsült édesanyát számos bírálat érte. Ő azonban határozottan kiállt döntésük mellett, hangsúlyozva, hogy maga is több keresztnévvel nőtt fel Magyarországon. Számára a név személyes és családi jelentőséggel bír, ezért nem érzi indokoltnak a támadásokat.

A népszerű műsorvezető nem sokat hagyott a képzeletre. Sydney van den Bosch szexi, tűzvörös alsóneműben mutatta meg tökéletes vonalait.

A modell és egykori szépségkirálynő november elején adott életet első gyermekének. Sydney van den Bosch és férje, Kaszás Benjámin óriási örömmel fogadták első gyermeküket, akit Kaszás-van den Bosch Lia Elysee névre kereszteltek.

 

