Nem bírta tovább: megszólalt Sydney van den Bosch

Sydney van den Bosch tavasszal, élő adásban jelentette be várandósságát, ami hatalmas visszhangot váltott ki. Kislánya, Lia Elysee novemberben érkezett, a hírt pedig megható sorokkal osztotta meg rajongóival. Azóta tudatosabban kezeli online jelenlétét, hiszen – mint mondja – az első időszakban minden figyelme a babára összpontosul – írja a Bors.

A modell szerint az egyik legnagyobb kihívás nem is a kialvatlanság vagy az új napirend, hanem az a láthatatlan nyomás, amely az édesanyákra nehezedik. Úgy fogalmazott: elképesztően nehéz megfelelni az „anyuka társadalomban”.

Megírja-e Sydney van den Bosch a szüléstörténetét?

A kérdés rengeteg követőt foglalkoztat. Sydney van den Bosch nem zárkózik el attól, hogy egyszer részletesen beszámoljon a szülésről, ám jelenleg még nem érzi elérkezettnek az időt. Elmondása szerint nem szeretné, ha a személyes élményből vita vagy bírálat kerekedne. Bár tudja, hogy sokaknak adhatna erőt a története, most elsősorban a családjára és saját regenerálódására koncentrál.

Miért kritizálták Sydney van den Bosch kislányának nevét?

A névválasztás komoly visszhangot kapott. A Kaszás-van den Bosch Lia Elysee név sokak szerint túl hosszú és bonyolult, ezért az újdonsült édesanyát számos bírálat érte. Ő azonban határozottan kiállt döntésük mellett, hangsúlyozva, hogy maga is több keresztnévvel nőtt fel Magyarországon. Számára a név személyes és családi jelentőséggel bír, ezért nem érzi indokoltnak a támadásokat.

