Szabó Franciska pimaszul szexi képe felforrósítja a februárt

20 perce
Olvasási idő: 3 perc
Nem először okoz izgalmat a rajongóknak az Exatlon Hungary egykori sztárja. Szabó Franciska legújabb, merész fotójával ismét felkorbácsolta a hangulatot az Instagramon.
Szabó Franciska

Az Exatlon Hungary egykori sztárja, Szabó Franciska, nem először forrósítja fel a hangulatot Instagramon. Legújabb, merész fotóján újra megmutatta formás alakját, amit a rajongók láthatóan imádnak – írja a Bors.

Szabó Franciska
Szabó Franciska újra meghódította az Instagramot – Fotó: Bors

Szabó Franciska újra pimaszul szexi

Az Exatlon Hungary sztárja legújabb fotóján ismét megvillantotta formás alakját. Szabó Franciska Instagramon rendszeresen oszt meg merész és szexi tartalmakat – a követői pedig láthatóan elolvadnak tőle. 

Szabó Franciska szexi fotójától eláll a lélegzet

Bevállalós fotóval mutatta meg, milyen egy izmos, tökéletes női test. Az Exatlon korábbi szereplője, Szabó Franciska tud valamit.

Szabó Franciska kerek idomai mindent vittek – a rajongók nem bírnak betelni vele

Szabó Franciska ismét bebizonyította, hogy nem ismer határokat, ha a figyelemfelkeltésről van szó. Szabó Franciska most olyan félelmetesen szexi képekkel robbantotta fel a közösségi médiát, hogy a rajongók szó szerint alig hisznek a szemüknek.

 

