Ilyet még nem tett: falatnyi bikiniben merült a jég alá Szabó Franciska

Egy újabb határait feszegető kihívásról számolt be közösségi oldalán az ismert magyar sportoló. Szabó Franciska ezúttal egy jeges fürdő során vállalt be olyasmit, amit korábban még soha.
Szabó Franciska nem először bizonyítja, hogy számára az extrém kihívás a mindennapok része. A Power Slap világából ismert sportoló rendszeresen oszt meg edzéseiről és regenerációs módszereiről tartalmakat, most azonban a hidegterápia egy új szintjét próbálta ki. A jeges fürdő már korábban is része volt a rutinjának, ám most először a fejét is a jégkockákkal teli víz alá merítette, amit saját bevallása szerint kifejezetten ijesztő élményként élt meg - tájékoztat a Bors.

Szabó Franciska
Szabó Franciska szélesebb körben az Exatlon Hungary című sportreality-műsorban vált ismertté -  Fotó: Bors

Miért vállalta be Szabó Franciska a jeges fürdőt?

A sportoló számára a jeges fürdő nem puszta látványos mutatvány, hanem tudatos regenerációs eszköz. Korábban is alkalmazta a hidegterápiát edzések után, mert tapasztalatai szerint gyorsítja a felépülést és segíti a mentális fókuszt. 

A jeges fürdő a sportolók körében régóta ismert módszer. A hideg víz hatására az erek összehúzódnak, majd a felmelegedés során kitágulnak, ami serkentheti a vérkeringést. Ez hozzájárulhat az izomfájdalom csökkentéséhez és a gyorsabb regenerációhoz. A hidegterápia emellett mentálisan is edzi az embert: a kontrollált stresszhelyzet növeli a tűrőképességet és a koncentrációt.

Milyen hatással van a jegesfürdő a szervezetre?

A jeges fürdő többféle élettani reakciót vált ki:

  • élénkítheti a vérkeringést;
  • csökkentheti az izomgyulladást;
  • gyorsíthatja a regenerációt intenzív edzés után;
  • erősítheti a mentális ellenálló képességet;
  • fokozhatja az éberséget;
  • hozzájárulhat az immunrendszer támogatásához.

Fontos ugyanakkor, hogy a hidegterápia alkalmazása előtt érdemes szakemberrel konzultálni, különösen szív- és érrendszeri problémák esetén.

