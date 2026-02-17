Ilyet még nem tett: falatnyi bikiniben merült a jég alá Szabó Franciska

Szabó Franciska nem először bizonyítja, hogy számára az extrém kihívás a mindennapok része. A Power Slap világából ismert sportoló rendszeresen oszt meg edzéseiről és regenerációs módszereiről tartalmakat, most azonban a hidegterápia egy új szintjét próbálta ki. A jeges fürdő már korábban is része volt a rutinjának, ám most először a fejét is a jégkockákkal teli víz alá merítette, amit saját bevallása szerint kifejezetten ijesztő élményként élt meg - tájékoztat a Bors.

Szabó Franciska szélesebb körben az Exatlon Hungary című sportreality-műsorban vált ismertté - Fotó: Bors

Miért vállalta be Szabó Franciska a jeges fürdőt?

A sportoló számára a jeges fürdő nem puszta látványos mutatvány, hanem tudatos regenerációs eszköz. Korábban is alkalmazta a hidegterápiát edzések után, mert tapasztalatai szerint gyorsítja a felépülést és segíti a mentális fókuszt.

Milyen hatással van a jegesfürdő a szervezetre?

A jeges fürdő többféle élettani reakciót vált ki:

élénkítheti a vérkeringést;

csökkentheti az izomgyulladást;

gyorsíthatja a regenerációt intenzív edzés után;

erősítheti a mentális ellenálló képességet;

fokozhatja az éberséget;

hozzájárulhat az immunrendszer támogatásához.

Fontos ugyanakkor, hogy a hidegterápia alkalmazása előtt érdemes szakemberrel konzultálni, különösen szív- és érrendszeri problémák esetén.

