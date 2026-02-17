Ilyet még nem tett: falatnyi bikiniben merült a jég alá Szabó Franciska

Szabó Franciska nem először bizonyítja, hogy számára az extrém kihívás a mindennapok része. A Power Slap világából ismert sportoló rendszeresen oszt meg edzéseiről és regenerációs módszereiről tartalmakat, most azonban a hidegterápia egy új szintjét próbálta ki. A jeges fürdő már korábban is része volt a rutinjának, ám most először a fejét is a jégkockákkal teli víz alá merítette, amit saját bevallása szerint kifejezetten ijesztő élményként élt meg - tájékoztat a Bors.
Miért vállalta be Szabó Franciska a jeges fürdőt?
A sportoló számára a jeges fürdő nem puszta látványos mutatvány, hanem tudatos regenerációs eszköz. Korábban is alkalmazta a hidegterápiát edzések után, mert tapasztalatai szerint gyorsítja a felépülést és segíti a mentális fókuszt.
Milyen hatással van a jegesfürdő a szervezetre?
A jeges fürdő többféle élettani reakciót vált ki:
- élénkítheti a vérkeringést;
- csökkentheti az izomgyulladást;
- gyorsíthatja a regenerációt intenzív edzés után;
- erősítheti a mentális ellenálló képességet;
- fokozhatja az éberséget;
- hozzájárulhat az immunrendszer támogatásához.
Fontos ugyanakkor, hogy a hidegterápia alkalmazása előtt érdemes szakemberrel konzultálni, különösen szív- és érrendszeri problémák esetén.
A jeges fürdő a sportolók körében régóta ismert módszer. A hideg víz hatására az erek összehúzódnak, majd a felmelegedés során kitágulnak, ami serkentheti a vérkeringést. Ez hozzájárulhat az izomfájdalom csökkentéséhez és a gyorsabb regenerációhoz. A hidegterápia emellett mentálisan is edzi az embert: a kontrollált stresszhelyzet növeli a tűrőképességet és a koncentrációt.