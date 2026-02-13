Lehullt az álarc – friss felvétel készült T. Dannyről

Az elmúlt időszakban T. Danny szinte védjegyszerűen viselt maszkot, amely egyszerre építette a titokzatosságát és generált találgatásokat. A magyar rapper több alkalommal kizárólag álarcban jelent meg nyilvánosan, ami miatt folyamatosan mentek a pletykák a külsejéről. Most azonban maszk nélkül osztott meg egy Instagram videót, amelyen bokszolás közben látható – írja a Bors.

T. Danny, magyar rapper

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Miért viselt maszkot T. Danny ilyen sokáig?

A maszk az imázsának része lett. A rapper kezdetben tudatosan választotta ezt a megjelenést, amellyel egyszerre teremtett különleges vizuális azonosítót és tartotta fenn a misztikumot. A közösségi médiában azonban idővel egyre többen kezdték firtatni, miért ragaszkodik ennyire az álarchoz. Voltak, akik szerint izgalmas stíluselem, mások viszont már zavarónak érezték. A maszk körül kialakult diskurzus végigkísérte pályafutásának egy szakaszát, és folyamatos rajongói reakciókat váltott ki.

Hogyan reagáltak a rajongók T. Danny maszk nélküli videójára?

Az Instagram videóban a rapper a ringben bokszol, ezúttal maszk nélkül. A felvétel rövid idő alatt elárasztotta a közösségi médiát, és a kommentek gyorsan két táborra oszlottak. Sokan örömmel fogadták, hogy végre láthatják az előadó arcát, és bátor lépésnek nevezték a döntést. Mások viszont bántó megjegyzéseket tettek, sőt volt, aki filmes karakterhez hasonlította. A bokszolásról készült videó így nemcsak sportos tartalom lett, hanem újabb vitaindító poszt is.

