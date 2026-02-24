T. Danny orra helyett most mindenki a testét nézi – brutális formában van

T. Danny komolyan veszi az edzést, és az utóbbi időszakban brutális tempóban építette az izmait. Míg sokan az előadó külsejének más részleteit figyelték, ő csendben, kitartóan dolgozott az edzőteremben. Az új bejegyzésben hatalmas súlyzók, duzzadó mellizmok és látványos pózolás látható — az izmos felsőtest és a kidolgozott mellkas ma már megkérdőjelezhetetlen – írja a Bors.

T. Danny kemény edzéseinek eredménye — látványosan megerősödött mellkas és felsőtest az edzőtermi fotón

Fotó: Instagram

A hétfő sokaknál még a kifogásokról szól, T. Danny viszont ilyenkor is odateszi magát. A friss tükörfotón egyértelműen látszik a fejlődés: vastagabb mellkas, erősebb karok, markánsabb vállak. A kemény súlyzós edzések és a fegyelmezett életmód megtették a hatásukat — az „álomalak” már nemcsak terv, hanem látható eredmény.

„Dani, de büszke vagyok rád! Csak így tovább!” — írta egy rajongó.

Sokan kiemelték, mennyire inspiráló látni, hogy T. Danny nemcsak a színpadon, hanem az edzőteremben is odateszi magát. A látványos átalakulás egyértelmű üzenet: a kitartás és a kemény edzés mindig kifizetődik.

