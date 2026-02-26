Hírlevél
Kiderült, ki a Tankcsapda új gitárosa

Közel egy éve jelentette be a Tankcsapda, hogy Sidlovics Gábor, azaz Sidi távozik a bandából. A zenekar most leleplezte, ki lesz a Tankcsapda új gitárosa!
gitároszenekarTankcsapda

Az egész ország izgatottan várta, ki veszi át Sidlovics Gábor, azaz Sidi helyét a Tankcsapda zenekarában. Tavaly márciusban derült ki, hogy Sidi távozik, azóta pedig a rajongók hosszú hónapokon keresztül találgatták, ki csatlakozik a legendás rockbandához – írja a Bors

A Tankcsapda bejelentette: Vörös Attila a rockbanda új gitárosa.
A Tankcsapda bejelentette: Vörös Attila a rockbanda új gitárosa.
Fotó: Instagram

A nagy bejelentés végül megtörtént: a Retro Rádió Bochkor műsorában Laci és Tomi hivatalosan is leleplezték az új gitárost.  

A zenekar új tagja Vörös Attila lett, akit a közönség először 2026. március 28-án láthat élőben a Tankcsapda színpadán, a Papp László Budapest Sportarénában. 

A rajongók kitörő lelkesedéssel fogadták a hírt, ami a rockbanda életét is gyökerestül megváltoztatja. Erről bővebben a Bors oldalán olvashat.

