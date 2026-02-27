Sidlovics Gábor is megszólalt a Tankcsapda új gitárosáról

Hosszú hónapok találgatása után végre kiderült, ki lett a Tankcsapda új gitárosa. A debreceni rockzenekar hivatalosan is bejelentette, hogy Vörös Attila csatlakozik a csapathoz – írja a Bors.

Sidlovics Gábor, a Tankcsapda egykori gitárosa

Vörös Attila korábban az amerikai Nevermore turnégitárosaként is színpadra állt, emellett alapító tagja volt a Leander Rising zenekarnak is.

A bejelentés után a rockbanda egykori gitárosa, Sidlovics Gábor is megszólalt.

„Gratulálok Ati! Érezd jól magad!” – posztolta Sidi egy 2007-es közös fotó mellett.

