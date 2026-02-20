A rajongók sem hittek a szemüknek, Tolvai Reni szinte mindent megmutatott

Az énekesnő ismét lenyűgözte rajongóit: Tolvai Reni igazi dívaként tündökölt legfrissebb színpadi szereplése során. A látványos fellépésen egy egyedileg tervezett, merész összeállításban lépett színpadra, amely tökéletesen kiemelte karakteres stílusát – írja a Bors.

Tolvai Reni dívaként ragyogott legutóbbi fellépésén

Fotó: Szabolcs László

Az énekesnő egy Instagram-videóval engedett betekintést a kulisszák mögé, amelyhez egyszerűen csak annyit írt: „A tegnap esti show”. A felvételen magabiztosan pózol a kamera előtt, rajongói pedig azonnal elhalmozták dicséretekkel.

A színpadi jelenlét nemcsak a közönséget, hanem A Nagy Duett zsűrijét is meggyőzte: az első adásban külön kiemelték, mennyire magabiztos és energikus előadást nyújtott.

Mutatjuk a Nagy Duett 2026 párosait

Hetek óta tartottak a találgatások, most azonban hivatalossá vált, kik állnak színpadra a TV2 nagyszabású zenés show-jában. A Nagy Duett 2026-os évada új párosításokkal, váratlan fordulatokkal és több szempontból is nem rendhagyó mezőnnyel indul.

Tolvai Reni gyászol – karácsonykor tört meg teljesen az énekesnő

Az ünnepi időszak sokak számára a meghittségről szól, ám idén nem mindenkinek hozott örömöt. Tolvai Reni karácsonykor jelentette be, hogy elhunyt szeretett kutyája, Luxi, aki 14 éven át volt hű társa a mindennapokban.