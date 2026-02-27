Hírlevél
Ez tényleg Tolvai Reni? Megdöbbentő fotó került elő az énekesnőről

56 perce
Olvasási idő: 3 perc
Merész lépésre szánta el magát a népszerű előadó. Tolvai Reni fontos döntést hozott, amely nemcsak a színpadi jelenlétét, hanem a megjelenését is érinti. A változás a rajongók figyelmét sem kerülte el.
Tolvai ReniénekesnőTolvai RenátaNagy Duett

Tolvai Reni jelenleg a Nagy Duett színpadán szerepel Lakatos Laci oldalán. Az énekesnő a fellépések mellett most külső megújulásra is elszánta magát.

Tolvai Reni dívaként ragyogott legutóbbi fellépésén
Tolvai Reni dívaként ragyogott legutóbbi fellépésén 
Fotó: Szabolcs László

Tolvai Reni és Lakatos Laci

A Megasztár egykori győztese az első élő adásban a Candy Shop című dallal aratott sikert. Ezt követően a (méltán népszerű) Ketchup Songgal is biztosította továbbjutását.

A színpadi lendület mellett külső változásra is elszánta magát. Úgy érezte, itt az ideje a megújulásnak, ezért ismét régi, jól ismert hajszínére váltott. Az átalakulást fotón mutatta meg, amely egyszerre idézi korábbi korszakát, és mégis friss hatást kelt.

Hogy mit írt Tolvai Reni a közösségi oldalán, azt megtudhatja a BORS cikkéből.

