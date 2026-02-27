Ez tényleg Tolvai Reni? Megdöbbentő fotó került elő az énekesnőről

Tolvai Reni jelenleg a Nagy Duett színpadán szerepel Lakatos Laci oldalán. Az énekesnő a fellépések mellett most külső megújulásra is elszánta magát.
Tolvai Reni és Lakatos Laci
A Megasztár egykori győztese az első élő adásban a Candy Shop című dallal aratott sikert. Ezt követően a (méltán népszerű) Ketchup Songgal is biztosította továbbjutását.
A színpadi lendület mellett külső változásra is elszánta magát. Úgy érezte, itt az ideje a megújulásnak, ezért ismét régi, jól ismert hajszínére váltott. Az átalakulást fotón mutatta meg, amely egyszerre idézi korábbi korszakát, és mégis friss hatást kelt.
Hogy mit írt Tolvai Reni a közösségi oldalán, azt megtudhatja a BORS cikkéből.
Pinkben hódít Tolvai Reni – dögösebb, mint valaha
Tolvai Reni egy merész, testre simuló pink ruhában jelentkezett be, és egyetlen szóval üzent követőinek:...
Dobjon el mindent! Tolvai Reni szexi szettjétől a Vörös-tenger is kettévált
Ismét gondoskodott a rajongók figyelméről a magyar popzene egyik legismertebb alakja. Tolvai Reni ezúttal egy szexi Grincs-jelmezben mutatta meg magát, amivel alaposan felforgatta a karácsonyi hangulatot.