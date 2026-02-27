Ez tényleg Tolvai Reni? Megdöbbentő fotó került elő az énekesnőről

Tolvai Reni jelenleg a Nagy Duett színpadán szerepel Lakatos Laci oldalán. Az énekesnő a fellépések mellett most külső megújulásra is elszánta magát.

Tolvai Reni dívaként ragyogott legutóbbi fellépésén

Fotó: Szabolcs László

Tolvai Reni és Lakatos Laci

A Megasztár egykori győztese az első élő adásban a Candy Shop című dallal aratott sikert. Ezt követően a (méltán népszerű) Ketchup Songgal is biztosította továbbjutását.

A színpadi lendület mellett külső változásra is elszánta magát. Úgy érezte, itt az ideje a megújulásnak, ezért ismét régi, jól ismert hajszínére váltott. Az átalakulást fotón mutatta meg, amely egyszerre idézi korábbi korszakát, és mégis friss hatást kelt.

