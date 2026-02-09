Tóth Gabi kimondta, amit sokan nem mernek: ez a véleménye Curtisről

A Hotel Lentulai legújabb adásában Tóth Gabi hangsúlyozta: nem megfelelési kényszerből nyilatkozik, hanem azért, mert fontosnak tartja kimondani azt is, amit mások inkább elhallgatnának. Ennek jegyében nyíltan vállalta politikai értékrendjét is, elmondva, hogy 18 éves kora óta következetesen a Fideszre szavaz, mert számára a jobboldali gondolkodás a munka és a felelősségvállalás elsődlegességét jelenti – írja a Bors.

Tóth Gabi a Hotel Lentulaiban

Fotó: Youtube

Az énekesnő több közéleti szereplőről is véleményt formált: Szijjártó Pétert elismerően említette, Orbán Viktort következetes vezetőként jellemezte, míg Magyar Péterről kritikus megjegyzést tett.

A beszélgetés azonban igazán érzelmessé akkor vált, amikor Curtis került szóba. Tóth Gabi szerint a rapper életútja követendő példa lehet sokak számára.

Mint fogalmazott, Curtis „megjárta a poklot”, mégis volt ereje szembenézni önmagával és visszatérni. Hozzátette: szerinte nem véletlen, hogy dokumentumfilm is készült az életéről, hiszen annak edukációs jelentősége is van.

Úgy véli, Curtis tehetséges, lojális ember, aki tanult a hibáiból, és története kapaszkodót nyújthat azoknak, akik hasonló nehézségekkel küzdenek.

A műsor végén Tóth Gabi a drogokkal kapcsolatos tapasztalatairól is beszélt, határozottan kijelentve: soha nem drogozott, még kipróbálni sem próbált ki semmilyen kábítószert. Szerinte a zeneiparban gyakran éppen a közös titkok tartják össze az embereket, de ő ebből mindig kimaradt.

