Rendkívüli

Tücsi

Tücsi megszólalt a kórházból – súlyos műtéten esett át

Kórházi ágyáról jelentkezett be a népszerű influenszer, és őszintén mesélt az elmúlt hónapok nehézségeiről. Tücsi komoly köldöksérv-műtéten esett át, miután a fájdalom már a mindennapjait is megnehezítette.
Tücsigyógyulásműtét

Az influenszer – polgári nevén Aryee Claudia Dedei – egy friss Instagram-posztban számolt be arról, hogy köldöksérv miatt laparoszkópos beavatkozásra volt szüksége. Tücsi elárulta, hogy hasfala 3,5 centiméterre nyílt szét, és bár tornával, türelemmel és életmódváltással is próbálkozott, végül az orvosi megoldás mellett döntött. A műtét után már a felépülés szakaszában jár, és hálás azoknak, akik segítik a gyógyulását - írja a Bors.

Tücsi
Tücsi őszintén beszélt a műtét előtti hónapok küzdelmeiről
Fotó: Szabolcs László/Bors

Hogyan sikerült Tücsi műtétje?

A köldöksérv-műtét laparoszkópos eljárással történt, ami kisebb metszésekkel és gyorsabb regenerációval jár. A beavatkozás sikeres volt, az influenszer beszámolója szerint a korábban állandó fájdalmak megszűntek. Bár az esztétikai kérdések sokakat foglalkoztattak – főleg a negatív kommentek miatt –, számára az egészség és a fájdalommentes élet volt az elsődleges szempont.

Miért volt szüksége Tücsinek laparoszkópos beavatkozásra?

A 3,5 centiméteres hasfalszétválás már nem volt kezelhető pusztán tornával. A köldöksérv miatt jelentkező fájdalom és diszkomfort indokolttá tette a műtéti megoldást. Bár az operációt eredetileg novemberre tervezték, az ünnepek előtt nem merte bevállalni, ezért későbbre halasztotta. Utólag úgy érzi, jó döntést hozott.

