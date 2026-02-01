Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Nem csitul a magyar pólóbotrány: Madaras Norbert könyörtelenül reagált Zalánki Gergő vádjaira

Vasvári Vivien

Áttetsző ruhában indította az év első nyaralását Vasvári Vivien

11 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy nap alatt két teljesen eltérő szerepben tűnt fel: nappal sportos családi program, este csajos ünneplés került előtérbe. Vasvári Vivien az idei első nyaralásán látványosan mutatta meg, hogyan fér meg egymás mellett az anyaság és az énidő.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasvári Viviensíelésnyaralás

Vasvári Vivien az elmúlt napokban igazi sztáranyuka-üzemmódba kapcsolt: gyermekeivel aktív, havas kikapcsolódást választott, miközben egy estére a nőiesebb oldalát is előtérbe helyezte. A családi nyaralás főszereplője a síelés volt, ám az esti órákban egy áttetsző ruha is előkerült, amely azonnal felkeltette a követők figyelmét - írja a Bors.

Vasvári Vivien
Vasvári Vivien az esti órákban egy barátnője születésnapját ünnepelte
Fotó: Szabolcs László

Hol nyaralt Vasvári Vivien a gyerekeivel?

A sztáranyuka Ausztriába, a muraui Kreischberg síközpontba utazott a gyerekeivel. A havas hegyvidéken a kicsik síelni tanultak, napjaik sportolással és aktív mozgással teltek, miközben Vivien több fotón is megmutatta a színes sífelszerelésben csúszó csapatot.

Áttetsző ruhában ünnepelt Vasvári Vivien

A síelős nap után az este már egészen más hangulatban telt: Vivien egy áttetsző, csipkés kezeslábasban ünnepelt egy közeli barátnője születésnapján. A csajos program rövid volt, hiszen másnap ismét a család és a sípálya került a középpontba.

Vasvári Vivien fotóját megtekinthetik a Bors oldalán.

Karcol Vasvári Vivien legújabb fotója, egy szál semmiben suhan a havon

A sztáranyuka merész oldalát mutatta meg a rajongóknak téli nyaralása közepette. Vasvári Vivien szokatlan öltözékben, már-már alulöltözötten döntött úgy, hogy síel egyet.

Aggódnak a rajongók Vasvári Vivienért

Bár a havas videó egyértelműen vidám tartalom, Vasvári Vivien néhány nappal korábban aggodalomra okot adó képet osztott meg egészségügyi állapotáról. A sztár a kórházból posztolt egy fekete-fehér fotót, amelyen infúzió látható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!