Áttetsző ruhában indította az év első nyaralását Vasvári Vivien

Vasvári Vivien az elmúlt napokban igazi sztáranyuka-üzemmódba kapcsolt: gyermekeivel aktív, havas kikapcsolódást választott, miközben egy estére a nőiesebb oldalát is előtérbe helyezte. A családi nyaralás főszereplője a síelés volt, ám az esti órákban egy áttetsző ruha is előkerült, amely azonnal felkeltette a követők figyelmét - írja a Bors.

Vasvári Vivien az esti órákban egy barátnője születésnapját ünnepelte

Fotó: Szabolcs László

Hol nyaralt Vasvári Vivien a gyerekeivel?

A sztáranyuka Ausztriába, a muraui Kreischberg síközpontba utazott a gyerekeivel. A havas hegyvidéken a kicsik síelni tanultak, napjaik sportolással és aktív mozgással teltek, miközben Vivien több fotón is megmutatta a színes sífelszerelésben csúszó csapatot.

Áttetsző ruhában ünnepelt Vasvári Vivien

A síelős nap után az este már egészen más hangulatban telt: Vivien egy áttetsző, csipkés kezeslábasban ünnepelt egy közeli barátnője születésnapján. A csajos program rövid volt, hiszen másnap ismét a család és a sípálya került a középpontba.

Vasvári Vivien fotóját megtekinthetik a Bors oldalán.

Karcol Vasvári Vivien legújabb fotója, egy szál semmiben suhan a havon

A sztáranyuka merész oldalát mutatta meg a rajongóknak téli nyaralása közepette. Vasvári Vivien szokatlan öltözékben, már-már alulöltözötten döntött úgy, hogy síel egyet.

Aggódnak a rajongók Vasvári Vivienért

Bár a havas videó egyértelműen vidám tartalom, Vasvári Vivien néhány nappal korábban aggodalomra okot adó képet osztott meg egészségügyi állapotáról. A sztár a kórházból posztolt egy fekete-fehér fotót, amelyen infúzió látható.