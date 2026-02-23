Milliárdokért eladó Stohl András legendás luxusvillája

A 30 ezer négyzetméteres, teljesen körbekerített villa főépülete négyszintes, liftes, 1320–1500 négyzetméteres alapterületű, és 11 hálószobát kínál, mindegyik saját fürdőszobával. A tágas terek, panorámás teraszok és a privát környezet egyszerre sugallanak eleganciát és elzártságot, amely tökéletesen megfelelt a műsor romantikus jeleneteinek - írja a Bors.

Új tulajdonost keres Stohl András luxusvillája.

Fotó: TV2

Eladó a fényűző luxusvilla

A villában beltéri medence, jakuzzi, szauna és saját edzőterem is található, míg a hatalmas borospince és a tíz férőhelyes garázs a modern kastély hangulatát kelti. A technológiai felszereltség csúcskategóriás: geotermikus hőszivattyú, 110 méter mély kút, mennyezeti fűtés–hűtés, napelemrendszer visszatáplálással, valamint okosotthon-megoldások biztosítják a kényelmet, miközben az AA+ energetikai besorolás a korszerűséget is garantálja.

A piaci szakértők szerint a reality-műsorokhoz kapcsolódó ingatlanok iránti érdeklődés mindig kiemelkedő.

Nem véletlen, hogy a 2022-es évad rezidenciája, amelyben Árpa Attila kereste a párját, hasonló utat járt be. A nézők már érzelmileg kötődnek a helyszínekhez, így a budajenői villa egyedi lehetőséget kínál az új tulajdonos számára. A 2,9 milliárd forintos irányáron kínált birtok nem csupán magánrezidenciaként, hanem wellnessközpontként, magánklinikaként vagy exkluzív családi „kisbirtokként” is hasznosítható.

A hirdetés szerint a ház bérbe is vehető: minimum két évre, havi 15 500 euróért.

Ami nemrég még Stohl András szerelmi főhadiszállása volt, mára a hazai luxusingatlan-piac egyik legizgalmasabb ajánlatává vált – és ezúttal nem a szív, hanem a pénztárca dönt. Az Origo ma arról is beszámolt, hogy Stohl András ma ünnepli 59. születésnapját.

