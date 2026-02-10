Gáspár Győző lánya visszavonul a nyilvánosságtól

A Gáspár család életét éveken át az egész ország figyelemmel kísérte, a nézők szinte a nappalijukba engedték be őket. Éppen ezért tűnt fel sokaknak, hogy míg a család többi tagja továbbra is jelen van a médiában, addig Virág szinte teljesen eltűnt a reflektorfényből - írja a Bors.

Gáspár Virág a tanulmányaira fókuszál. Fotó: Instagram

Virág nem kér reflektorfényből

Gáspár Győző elmondta: lánya döntése régóta érlelődött, és alapos átgondolás előzte meg. Virág ma már más dolgokra koncentrál: egyetemre jár, tanul, és kifejezetten élvezi azt az életet, amelyben nem a nyilvánosság határozza meg a mindennapjait.

Virág egy nagyon nehéz eset, de nagyon szeretem. Teljesen kiszállt a médiából. Bár sok megkeresést kap, nagyon komoly műsoroktól is, de őt nem lehet rávenni, hogy részt vegyen benne, el sem gondolkodik rajta. Mindig azt mondja: apa, menjél, csináld te. Teljesen hátra akart lépni, nem érdekli a média és a szereplés. A Gáspár család háta mögött van, nem vágyik a nyilvánosságra.

A két lány között így éles kontraszt rajzolódik ki. Míg Gáspár Evelin aktív maradt a médiában, sőt az utóbbi időben közéleti kérdésekben is hallatja a hangját, addig Virág a csendesebb, háttérben zajló utat választotta.

Azt kértem a lányaimtól, hogy tanuljanak, mi megadjuk nekik a lehetőséget, ők pedig használják ezt ki. Ne akarjanak megfelelni másoknak, a külvilágnak. A szüleiknek és maguknak akarjanak csak. Nagyon büszke vagyok rájuk, hiszen Evelin doktorálni fog, és Virág is jó úton halad

-tette hozzá a showman. Győzike szerint ez teljes mértékben összhangban van azokkal az értékekkel, amelyeket fiatalon ő maga is fontosnak tartott: a tanulás, az önállóság és a szabad döntés jogával. A család számára a legfontosabb, hogy mindenki megtalálja a saját helyét, érvényesüljön, és boldog legyen – akár a reflektorfényben, akár attól távol.

Az Origo korábban arról írt, hogy Gáspár Virág Ibizán akar új életet kezdeni.



