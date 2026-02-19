Megszakad a szív: könnyek között búcsúztatták Voith Ágit a Farkasréti temetőben – galéria

A szertartás nemcsak egy család, hanem egy egész ország fájdalmát tükrözte. Voith Ági temetése méltóságteljes búcsú volt egy kivételes pálya és egy különleges emberi élet előtt – számolt be róla a Bors.

Voith Ági színművész búcsúztatása a Farkasréti temetőben

Fotó: Mirkó István / Mirkó István

Feketébe borult a Farkasréti temető: eltemették Voith Ágit

A Jászai Mari-díjas színésznő január 28-án hunyt el, nem sokkal 82. születésnapja előtt, halálhíre mélyen megrázta a közvéleményt. A tragikus hírt Bodrogi Gyula osztotta meg, akivel bár évtizedek óta nem éltek együtt, kapcsolatuk szeretetteljes és tiszteletteljes maradt.

A gyászszertartásra elsőként érkezett meg Bodrogi Gyula a megtört színművész, aki botra támaszkodva, párja támogatásával rótta le kegyeletét.

Bodrogi Gyula is könnyes búcsút vett.

Fotó: Mirkó István / Mirkó István

A családtagok és közeli barátok mellett számos pályatárs is jelen volt, hogy elbúcsúzzon a művésznőtől. Nemcsák Károly és Fehér Anna a József Attila Színház nevében helyeztek el hatalmas koszorút a ravatalozóban.

Tiszteletét tette Hernádi Judit és Rudolf Péter is, akik csendben, meghatódva emlékeztek rá.

A Jászai Mari-díjas Hirtling István és Straub Dezső arcán a rájuk jellemző derű helyét most a fájdalom vette át.

Voith Ági emlékét nemcsak művészi öröksége, hanem embersége és szerethetősége is örökre megőrzi a magyar közönség szívében.

