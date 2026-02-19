Megszakad a szív: könnyek között búcsúztatták Voith Ágit a Farkasréti temetőben – galéria

A szertartás nemcsak egy család, hanem egy egész ország fájdalmát tükrözte. Voith Ági temetése méltóságteljes búcsú volt egy kivételes pálya és egy különleges emberi élet előtt – számolt be róla a Bors.
Feketébe borult a Farkasréti temető: eltemették Voith Ágit
A Jászai Mari-díjas színésznő január 28-án hunyt el, nem sokkal 82. születésnapja előtt, halálhíre mélyen megrázta a közvéleményt. A tragikus hírt Bodrogi Gyula osztotta meg, akivel bár évtizedek óta nem éltek együtt, kapcsolatuk szeretetteljes és tiszteletteljes maradt.
A gyászszertartásra elsőként érkezett meg Bodrogi Gyula a megtört színművész, aki botra támaszkodva, párja támogatásával rótta le kegyeletét.
A családtagok és közeli barátok mellett számos pályatárs is jelen volt, hogy elbúcsúzzon a művésznőtől. Nemcsák Károly és Fehér Anna a József Attila Színház nevében helyeztek el hatalmas koszorút a ravatalozóban.
Tiszteletét tette Hernádi Judit és Rudolf Péter is, akik csendben, meghatódva emlékeztek rá.
A Jászai Mari-díjas Hirtling István és Straub Dezső arcán a rájuk jellemző derű helyét most a fájdalom vette át.
Voith Ági emlékét nemcsak művészi öröksége, hanem embersége és szerethetősége is örökre megőrzi a magyar közönség szívében.
Bodrogi Gyula némán, könnyek között búcsúzik
Bodrogi Gyula korábban azt nyilatkozta, hogy nem fog beszédet mondani a búcsúztatón, mert képtelen lenne megszólalni a fájdalom miatt. Voith Ági emléke tovább él benne a közönség szívében is.
Voith Ági emléke örök: egy gazdag életút és egy legendás pálya története
Voith Ági, Jászai Mari-díjas színésznő 81 éves korában, hosszan tartó betegség után hunyt el. Cikkünk részletesen felidézi Voith Ági gazdag életútját, színházi és filmes szerepeit, valamint kitüntetéseit, amelyek generációk számára tették őt emlékezetessé.