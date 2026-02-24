Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Barátság kőolajvezeték: kiderült, mikor indulhat újra a szállítás

anyaság

Weisz Fanni gyermeke elképesztő tempóban fejlődik – így kommunikál kisfia

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Repül az idő Weisz Fanni számára: kisfia, Bendegúz decemberben ünnepelte első születésnapját, és már most igazi kis felfedező. Weisz Fanni elárulta, milyen különleges kapcsolat köti össze a kisfiával, aki már jelnyelvvel is kommunikál.
Link másolása
Vágólapra másolva!
anyaságWeisz Fannijelnyelv

Weisz Fanni kisfia már kapaszkodva közlekedik, feláll, és egyre bátrabban fedezi fel a világot. Bendegúz ugyan még bizonytalan a járásban, de édesanyja szerint fantasztikus fejlődésen megy keresztül, miközben most éli erősen „anyás” korszakát.

Weisz Fanni
Weisz Fanni
Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Weisz Fannit teljesen elvarázsolja az anyaság

Fanni különösen büszke arra, hogy fiával már most magas szinten tudnak kapcsolódni: 

pici kora óta használják a babajelnyelvet, így Bendegúz kézmozdulatokkal fejezi ki, mit szeretne. 

A híresség szerint ez nemcsak megkönnyíti a mindennapokat, hanem még szorosabbá teszi anya és fia kapcsolatát.

Weisz Fanni elmondta, hogy bár az anyaság sokszor fizikailag és lelkileg is megterhelő, számára mégis minden pillanat megéri. A nehezebb időszakok mellett hatalmas erőt ad neki látni, ahogy kisfia mosolyog, fejlődik, és egyre inkább kirajzolódik az önálló személyisége, aki hol az édesapjára, hol pedig rá hasonlít.

A teljes cikk a BORS oldalán olvasható.

További tartalmak:

Weisz Fanni vallomása az anyaságról mindenkit meglepett

A modell érzelmekkel teli Instagram-bejegyzésben árult el eddig ismeretlen részleteket életének legfontosabb időszakáról. Weisz Fanni őszintén beszélt az anyasággal kapcsolatos aggodalmairól.

Jön a második baba Weisz Fanniéknál?

A modell alig egy évvel kisfia születése után már a jövőbeli családbővítésről beszélt. Weisz Fanni őszintén mesélt arról, hogyan látja a következő baba érkezésének lehetőségét, és milyen terveket dédelget férjével.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!