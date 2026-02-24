Weisz Fanni gyermeke elképesztő tempóban fejlődik – így kommunikál kisfia

Weisz Fanni kisfia már kapaszkodva közlekedik, feláll, és egyre bátrabban fedezi fel a világot. Bendegúz ugyan még bizonytalan a járásban, de édesanyja szerint fantasztikus fejlődésen megy keresztül, miközben most éli erősen „anyás” korszakát.

Weisz Fanni

Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Weisz Fannit teljesen elvarázsolja az anyaság

Fanni különösen büszke arra, hogy fiával már most magas szinten tudnak kapcsolódni:

pici kora óta használják a babajelnyelvet, így Bendegúz kézmozdulatokkal fejezi ki, mit szeretne.

A híresség szerint ez nemcsak megkönnyíti a mindennapokat, hanem még szorosabbá teszi anya és fia kapcsolatát.

Weisz Fanni elmondta, hogy bár az anyaság sokszor fizikailag és lelkileg is megterhelő, számára mégis minden pillanat megéri. A nehezebb időszakok mellett hatalmas erőt ad neki látni, ahogy kisfia mosolyog, fejlődik, és egyre inkább kirajzolódik az önálló személyisége, aki hol az édesapjára, hol pedig rá hasonlít.

