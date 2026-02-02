Xantus Barbara lerántotta a leplet kapcsolatáról

Hírlevél
47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Sokáig tudatosan óvta a kapcsolatát a nyilvánosságtól a népszerű színészpár, most azonban őszintén beszéltek arról, mi tartja őket össze. Xantus Barbara és Laklóth Aladár szerint a boldogságuk alapja az elfogadás, a nyílt kommunikáció.
kapcsolatXantus Barbaramagánélet

Hosszú ideig óvták a nyilvánosságtól a magánéletüket, mára azonban nyíltan beszélnek kapcsolatukról. Xantus Barbara és Laklóth Aladár szerint nem a titkolózás, hanem a tudatosság vezette őket: csak akkor álltak ki a nyilvánosság elé, amikor már biztosak voltak abban, hogy kapcsolatuk szilárd alapokon nyugszik – írja a Bors

Xantus Barbara
Xantus Barbara 
Fotó: Ripost

Xantus Barbara és Laklóth Aladár sosem tartoztak azok közé, akik a magánéletüket a reflektorfényben élik. Kapcsolatukat kezdetektől fogva kettőjük ügyének tekintették, és tudatosan döntöttek úgy, hogy nem beszélnek róla nyilvánosan.  

„Mindig úgy gondoltuk, hogy ez maradjon kettőnk dolga. Világéletemben ódzkodtam a nagy nyilvánosságtól, pont elég, amit a színház és a tévé elvesz tőlünk” – mondta Laklóth Aladár. 

„Nem lenyeljük a problémákat, hanem kimondjuk, és a viták végén szorosabban és a másik nézőpontjára nyitottabban zárjuk. Ez rám korábban nem volt jellemző, nagyon makacs voltam” – vallott a kapcsolatukról Xantus Barbara. 

A pár a Palikék Világa podcastben törte meg a csendet, amelyet megnézhet a Bors oldalán

Szalagkorlátnak csapódott Xantus Barbara

Egy évvel ezelőtt balesetet szenvedett Xantus Barbara. A színésznő az autópályán lesodródott az útról, és a szalagkorlátnak ütközött. A színésznő sérülés nélkül megúszta a balesetet, ám a kocsija összetört.

 

