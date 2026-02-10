Szexi fotóval húzta fel a rajongókat a dögös sztár DJ a nagy bejelentés előtt

A fotó nemcsak a merész dekoltázs miatt lett beszédtéma, hanem azért is, mert komoly zenei hírt rejtett. Yamina nagy bejelentése szerint új dal érkezik, ráadásul országos premierrel, ami már most felborzolja a kedélyeket – számolt be róla a Bors.

Dj Yamina mindig meglepi rajongóit valami szexi fotóval.

Fotó: DJ Yamina/Instagram

DJ Yamina megalapozta a hét legforróbb bulvár- és zenei témáját

A poszt leírásában ugyanis egyértelműen jelezte, hogy

most pénteken érkezik az új sláger dalpremierje a Rádió 1 hullámhosszán.

A rajongók egyszerre kaptak szemkápráztató látványt és fülbemászó ígéretet, ami ritka, de annál ütősebb kombináció.

Nem először fordul elő, hogy a DJ a közösségi médiában, az Instagram felületén fűti fel a hangulatot egy jól időzített poszttal. Ha ez a reggeli villantás előjele valaminek, akkor Yamina új dala könnyen lehet a hét legforróbb bulvár- és zenei témája.

Fürdőruhában villantott DJ Yamina

DJ Yamina újabb merész húzással állt elő: egy szexi fürdőruhás képpel tette le voksát a Rádió 1-es slágerjáték mellett. A poszt pillanatok alatt felrobbantotta az Instagramot. Nézze meg, hogyan csapott bele a versenybe.

Félmeztelenül fotózták a Balatonnál

Egy gumicsónakban napozott a Balatonnál, amikor lefotózta őt valaki, vélhetően a futballista vőlegénye, de a fotókat nem tartották meg maguknak. Itt vannak a képei!







