Elképesztő: a világ nagyhatalmai Budapestre látogatnak

Fejbe lőttek egy magyar polgármestert

Szexi fotóval húzta fel a rajongókat a dögös sztár DJ a nagy bejelentés előtt

55 perce
Szenzációs villantással robbantotta fel az Instagramot a magyar sztár dj egy sejtelmes reggeli fotóval. Yamina egy szexi köntösben, kávéval a kezében üzent a rajongóknak, amitől azonnal felizzott a kommentmező.
A fotó nemcsak a merész dekoltázs miatt lett beszédtéma, hanem azért is, mert komoly zenei hírt rejtett. Yamina nagy bejelentése szerint új dal érkezik, ráadásul országos premierrel, ami már most felborzolja a kedélyeket számolt be róla a Bors.

DJ Yamina
Dj Yamina mindig meglepi rajongóit valami szexi fotóval.
Fotó: DJ Yamina/Instagram 

DJ Yamina megalapozta a hét legforróbb bulvár- és zenei témáját

A poszt leírásában ugyanis egyértelműen jelezte, hogy

 most pénteken érkezik az új sláger dalpremierje a Rádió 1 hullámhosszán. 

A rajongók egyszerre kaptak szemkápráztató látványt és fülbemászó ígéretet, ami ritka, de annál ütősebb kombináció.
Nem először fordul elő, hogy a DJ a közösségi médiában, az Instagram felületén fűti fel a hangulatot egy jól időzített poszttal. Ha ez a reggeli villantás előjele valaminek, akkor Yamina új dala könnyen lehet a hét legforróbb bulvár- és zenei témája.

