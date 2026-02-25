Nem fog hinni a szemének: forró fotón pózol Zimány Linda

Zimány Linda az elmúlt időszakban nemcsak a konditeremben, hanem a tanulmányai terén is komoly kihívásokkal nézett szembe. A korábban modellként ismert közszereplő mára diplomás jogász, sőt egészségügyi szakjogászként is sikeresen levizsgázott. A kemény tanulási időszak után most ismét az edzésre és az aktív életmódra helyezi a hangsúlyt, amit követői az Instagram-oldalán is nyomon követhetnek – írja a Bors.

Zimány Linda alakja a kemény munka és tudatos életmód eredménye

Fotó: Szabolcs László

Hogyan tartja formában magát Zimány Linda?

Zimány Linda alakja régóta a figyelem középpontjában áll, de a látvány mögött tudatos munka húzódik meg. Elmondása szerint a rendszeres edzés elengedhetetlen része az életének, és a sűrű tanulási időszak alatt is igyekezett időt szakítani a mozgásra. Zimány Linda Instagram-fotóján jól látszik, hogy a hasizom-erősítés és az alakformáló gyakorlatok kiemelt szerepet kapnak a programjában.

Hogyan lett Zimány Linda egészségügyi szakjogász?

Zimány Linda a modellkedés után visszaült az iskolapadba, és megszerezte jogi diplomáját. Az egészségügyi szakjogászi képesítéshez komoly felkészülésre volt szükség, a záróvizsgák és szakvizsgák december 12-én zajlottak, az azt megelőző hetek pedig intenzív tanulással teltek. Korábban arról is beszélt, hogy naponta akár 13 órát is tanult, és majdnem minden tárgyból kiváló eredményt ért el. A megterhelő időszak után rövid pihenő következett, majd újra fókuszba került a sport és az aktív életmód.

A siker mögött sokszor láthatatlan terhek húzódnak. Zimány Linda bevallotta, hogy a fiatalon rászakadó hírnév és a közösségi média elvárásai évekig szorongással és megfelelési kényszerrel küzdött.

