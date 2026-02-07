Ennél igézőbb képet nem is mutathatott volna Zimány Linda

Magyarország egyik legismertebb modellje, Zimány Linda, legújabb közösségi média-posztjában sejtelmesebb, intim oldalát mutatta meg.

Zimány Linda most a természetes szépségével hódított

Fotó: Szabolcs László / Bors

A 39 éves sztár kedves, visszafogott mosollyal néz a kamerába egy napfényes beállításban, ami különösen kiemeli meleg barna szemeit. A fotó egyszerű, mégis nagyszerű hatást kelt, és teljesen más hangulatot áraszt a korábbi, klasszikus glamour-stílusú megjelenéseknél – írja a Bors.

Mindenki dicséri a modellt

A kép mellé ezt írta Linda:

„Még ha hideg is van, visszakaphatnám végre a St. Moritz-i napot?”

A követők gyorsan reagáltak a posztra: „Ez nagyon tuti kép, gyönyörű vagy, Linda!” – írta az egyik rajongó, míg egy másik hozzászólás így szólt: „Ez az egyik legjobb kép rólad.” A kommentekből jól látszik, hogy a közönség értékeli, amikor kedvencük a megszokott fényűzésen túlmutató, természetes oldalát is megmutatja. Zimány Linda legújabb képe újabb bizonyítéka annak, hogy a visszafogott, őszinte pillanatok éppoly hatásosak tudnak lenni a rajongók szívének elnyerésében, mint a fényűző, látványos fotók.

Meglepő vallomást tett Zimány Linda

Az Origo a napokban arról írt, hogy örömhírt jelentett be Zimány Linda – új fejezet kezdődik az életében. Ugyanakkor azt is bevallotta, hogy a fiatalon rászakadó hírnév és a közösségi média elvárásai miatt évekig szorongással és megfelelési kényszerrel küzdött.