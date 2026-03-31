Megérkezett a legfrissebb kutatás – Magyar Péternek nem lesz mosolygós napja

Megható sorsokkal indult A mi történetünk, a TV2 új doku-realytije

Új műsorral jelentkezett hétfő este a TV2, amely hétköznapi emberek különleges sorsait állítja a középpontba. A mi történetünk olyan életutakat mutat be, amelyekben a kitartás, a család, a hit és az összetartozás kapja a főszerepet.
2026. március 30-án, hétfő este startolt el a TV2 új doku-realityje, A mi történetünk, amely valós emberi sorsokon keresztül próbálja meg közelebb hozni a nézőkhöz az élet legfontosabb értékeit. A műsor első adásában egy önfenntartó gazda és egy mélyszegénységből felemelkedő pedagógus története is képernyőre került, így már a nyitóepizód is erős, érzelmes pillanatokat ígért.

A mi történetünk elindult a TV2-n, ilyen sorsokkal kezdett az új műsor
A mi történetünk hétköznapi embereket állít reflektorfénybe

A műsor egyik szereplője Kecskés Evelin pedagógus, aki nehéz gyerekkorból indulva, kitartással és családi segítséggel jutott el odáig, hogy ma már két diplomával tanít, és hátrányos helyzetű gyerekeket támogat. A másik kiemelt történet Sipos Mihályé, aki az egyetemi világot hagyta maga mögött, hogy családjával önfenntartó gazdálkodásba kezdjen – számol be a BORS.

Oláh Gergő is feltűnik a műsorban

A produkcióban Oláh Gergő is szerepet kapott, aki motivációs előadással és közös zenéléssel segítette a fiatalokat. 

A mi történetünk így nemcsak megrázó és inspiráló sorsokat mutat be, hanem azt is, hogyan tudnak egymásnak erőt adni az emberek a legnehezebb helyzetekben.

 

Ez is érdekelheti:

Király Viktor őszintén vallott: megdöbbentő, min ment keresztül

Új fejezet nyílt Király Viktor életében: az énekes látványos fogyásáról, józanságáról és testvére boldogságáról is őszintén beszélt. Király Viktor elárulta, hogy a tartós változást nem az önsanyargatás, hanem a pozitív gondolkodás és a tudatos életmód hozta el számára.

Kis Grófo megrendítő vallomása: ezt mondta utoljára az édesapjának

Megrázó részleteket osztott meg édesapja haláláról Hajdú Péter műsorában a mulatós zene ismert sztárja. Kis Grófo most először beszélt ilyen őszintén arról, hogyan veszítette el az apját a Covid-időszakban.

 

 

