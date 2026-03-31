Megható sorsokkal indult A mi történetünk, a TV2 új doku-realytije

2026. március 30-án, hétfő este startolt el a TV2 új doku-realityje, A mi történetünk, amely valós emberi sorsokon keresztül próbálja meg közelebb hozni a nézőkhöz az élet legfontosabb értékeit. A műsor első adásában egy önfenntartó gazda és egy mélyszegénységből felemelkedő pedagógus története is képernyőre került, így már a nyitóepizód is erős, érzelmes pillanatokat ígért.
A mi történetünk hétköznapi embereket állít reflektorfénybe
A műsor egyik szereplője Kecskés Evelin pedagógus, aki nehéz gyerekkorból indulva, kitartással és családi segítséggel jutott el odáig, hogy ma már két diplomával tanít, és hátrányos helyzetű gyerekeket támogat. A másik kiemelt történet Sipos Mihályé, aki az egyetemi világot hagyta maga mögött, hogy családjával önfenntartó gazdálkodásba kezdjen – számol be a BORS.
Oláh Gergő is feltűnik a műsorban
A produkcióban Oláh Gergő is szerepet kapott, aki motivációs előadással és közös zenéléssel segítette a fiatalokat.
A mi történetünk így nemcsak megrázó és inspiráló sorsokat mutat be, hanem azt is, hogyan tudnak egymásnak erőt adni az emberek a legnehezebb helyzetekben.
