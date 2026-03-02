„Azóta szétmentünk” – Aurelio mindenkit meglepett a lánykérés után

Aurelio újra reflektorfénybe került, miután különös kijelentést tett a lánykérést követően. Az Aurelio által tett megjegyzés azonnal találgatásokat indított el, pedig a háttér egészen más, mint amire sokan gondoltak. A valóságshow-sztár az Eskü, megváltozom! című műsorban kérte meg szerelme kezét. Az eljegyzés meghitt pillanatait követően azonban egy rövid, ám annál meglepőbb mondattal sokkolta a rajongókat - írja a Bors.

Aurelio a lánykérés előtt komolyan készült a nagy pillanatra

Fotó: TV2

Mi történt Aurelio eljegyzése után?

Aurelio a Borsnak adott interjú elején így fogalmazott: „Azóta szétmentünk.” A kijelentés pillanatok alatt elterjedt, ám a sztár gyorsan tisztázta, mindezt csupán tréfának szánta. Aurelio és ő párja továbbra is együtt vannak, kapcsolatuk stabil, és már az esküvő gondolatával is foglalkoznak.

Bár a képernyőn mindig magabiztosnak tűnik, Aurelio elárulta, hogy az eljegyzés előtt benne is volt némi félelem. Elmondása szerint minden férfiban ott motoszkál a kérdés: mi történik, ha a válasz nemleges? Szerencsére erre nem került sor, hiszen szerelme igent mondott.

Aurelio és párja nem szeretnék elsietni az esküvőt. A terveik szerint két éven belül tarthatják meg a nagy napot, ahol a család és a legközelebbi barátok is jelen lesznek. Számukra az a legfontosabb, hogy az ünnep valóban róluk és a szeretteikről szóljon.

A hirtelen jött figyelem sokszor nemcsak rajongókat, hanem kéretlen „barátokat” is hoz magával. Aurelio most nyíltan beszélt arról, hogyan tapasztalja meg újra és újra a hamis közeledést, miközben élete egyik legnagyobb átalakulásán megy keresztül.

Sokkoló jelenetek zajlottak le a tegnap éjszaka Aurelio Caversaccio otthonánál: ismeretlen tettes vagy tettesek bosszúból vagy fenyegetésből felgyújtották a celeb édesanyjának autóját. A tűz a kukákra is átterjedt, a brutális támadást pedig Aurelio kislánya is közvetlen közelről szenvedte el.