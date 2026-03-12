Hírlevél
Ördög Nóra

Kiszivárgott? Ők lehetnek az Ázsia Expressz új szereplői – megszólalt a TV2

Egy fórumbejegyzés nyomán kezdett terjedni az Ázsia Expressz új évadának állítólagos szereplőlistája. Az Ázsia Expressz kapcsán a TV2 már reagált a híresztelésekre, de a szereplők neveit egyelőre nem erősítette meg. Annyi ugyanakkor biztosnak tűnik, hogy Ördög Nóra ismét műsorvezetőként tér vissza.
Fórumbejegyzés alapján kezdett terjedni az Ázsia Expressz új évadának állítólagos szereplőlistája, amelyre már a TV2 is reagált. A csatorna egyelőre nem erősítette meg a névsort, de az már biztosnak tűnik, hogy Ördög Nóra ismét műsorvezetőként tér vissza. Az idei évadot a hírek szerint Dél-Amerikában forgathatják, miközben a műsor alapkoncepciója változatlan marad: a párosoknak idegen környezetben, minimális erőforrással kell helytállniuk.

Ördög Nóra lesz az Ázsia Expressz műsorvezetője (A képen Ördög Nóra a Dancing with the Stars műsorában)
Ördög Nóra lesz az Ázsia Expressz műsorvezetője (A képen Ördög Nóra a Dancing with the Stars műsorában) Fotó: Ladóczki Balázs

Ez lehet az Ázsia Expressz következő évadának névsora

A kiszivárgott lista több ismert nevet is említ. A feltételezett szereplők között ott van Kapás Boglárka és férje, Telegdy Ádám, továbbá Kerényi Miklós Máté és Kardffy Aisha is. Szerepel a névsorban Ádám Csaba és Herceg Letícia, valamint Sári Évi és Veres Mónika párosa is.

A lista szerint Baranya Dávid és Suti András, Nyertes Zsuzsa és Bíró Ica, valamint Fekete László és fia, Miklós is versenybe szállhat. A legnagyobb figyelmet azonban Pumped Gabo és Aurelio Caversaccio, illetve Ricsi Pí és Qka MC feltűnése keltheti. A csatorna ezen neveket egyelőre nem erősítette meg – számolt be a BORS, ahol elolvashatják a TV2 teljes reakcióját is.

Sosem találná ki, hol forgatják az Ázsia Expressz legújabb évadát

Az Ázsia Expressz hetedik évada is izgalmakkal telinek ígérkezik, a versenyzők egy igazán egzotikus helyen mérettethetik meg magukat.

Ők lesznek az Ázsia Expressz új versenyzői?

Egyre több név merül fel a következő év egyik legjobban várt realityjével kapcsolatban. Az Ázsia Expressz 2026-os évadának castingja elindult, és a hírek szerint meglepő párosok is szóba kerültek.

 

