Kiszivárgott? Ők lehetnek az Ázsia Expressz új szereplői – megszólalt a TV2

Fórumbejegyzés alapján kezdett terjedni az Ázsia Expressz új évadának állítólagos szereplőlistája, amelyre már a TV2 is reagált. A csatorna egyelőre nem erősítette meg a névsort, de az már biztosnak tűnik, hogy Ördög Nóra ismét műsorvezetőként tér vissza. Az idei évadot a hírek szerint Dél-Amerikában forgathatják, miközben a műsor alapkoncepciója változatlan marad: a párosoknak idegen környezetben, minimális erőforrással kell helytállniuk.

Ördög Nóra lesz az Ázsia Expressz műsorvezetője (A képen Ördög Nóra a Dancing with the Stars műsorában) Fotó: Ladóczki Balázs

Ez lehet az Ázsia Expressz következő évadának névsora

A kiszivárgott lista több ismert nevet is említ. A feltételezett szereplők között ott van Kapás Boglárka és férje, Telegdy Ádám, továbbá Kerényi Miklós Máté és Kardffy Aisha is. Szerepel a névsorban Ádám Csaba és Herceg Letícia, valamint Sári Évi és Veres Mónika párosa is.

A lista szerint Baranya Dávid és Suti András, Nyertes Zsuzsa és Bíró Ica, valamint Fekete László és fia, Miklós is versenybe szállhat. A legnagyobb figyelmet azonban Pumped Gabo és Aurelio Caversaccio, illetve Ricsi Pí és Qka MC feltűnése keltheti. A csatorna ezen neveket egyelőre nem erősítette meg – számolt be a BORS, ahol elolvashatják a TV2 teljes reakcióját is.

Sosem találná ki, hol forgatják az Ázsia Expressz legújabb évadát

Ők lesznek az Ázsia Expressz új versenyzői?

