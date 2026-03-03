Baj Angelika még nagyobb ciciket akar – az orvos szerint ez már életveszélyes lehet

A rekordméretű kebleiről ismert OnlyFans-modell, Baj Angelika nem először vállal be extrém beavatkozást. A Baj Angelika mellműtét újabb fejezete azonban már nem csupán esztétikai kérdés — az extrém méretű implantátum beültetésének egészségügyi kockázatai egyre súlyosabbak lehetnek – írja a Bors.
Baj Angelika mellműtét és az extrém méretű implantátum veszélyei
A hírek szerint az influenszer 5500 köbcentis implantátum beültetését tervezi, ami már messze meghaladja az átlagos mellnagyobbítás során alkalmazott méreteket. A szakértői vélemény szerint az ilyen extrém méretű implantátum egészségügyi kockázatai között szerepel:
- a gerinc túlzott terhelése
- tartós izomfeszülés
- rossz testtartás miatti gerincsérv
- a bőr túlfeszülése és elvékonyodása
Dr. László Zsolt plasztikai sebész szerint az implantátum méretét mindig a saját mell átmérőjéhez kell igazítani. Ha az implantátum nagyobb, mint amit a mell anatómiailag elbír, az súlyos szövődményekhez vezethet.
„Kilyukadhat a bőr” — súlyos szövődmények is kialakulhatnak
A szakértő arra figyelmeztetett, hogy a túlzott méret miatt romolhat a szövetek vérellátása. A mellimplantátum miatti bőrelhalás kockázata ilyenkor jelentősen megnő.
- A lehetséges következmények:
- a bőr túlfeszülése
- az implantátum kilátszódása vagy „kibújása”
- szövetelhalás tartós, erős fájdalom
A plasztikai sebész hangsúlyozta, hogy a gyártók jellemzően 800 köbcenti fölött már nem vállalnak garanciát az implantátumokra, az ennél nagyobb méretek egyedi rendelésre készülnek.
Egy nő nem képes leállni a mellműtétekkel, amire már vagyonokat költött. A pornómodellnek elképesztően hatalmas mellei vannak, amiket folyamatosan nagyobbítani akar, ugyanis a célja az, hogy Barbie-ra fog hasonlítani. Ezzel az álommal nincs egyedül, ugyanis egy másik nő is rengeteget költött plasztikai műtétekre, hogy a Mattel ikonikus babájára hasonlítson, de ehhez képest egyáltalán nem a baba hasonmása, ráadásul a számtalan műtét miatt rá sem lehet ismerni.