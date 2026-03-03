Baj Angelika még nagyobb ciciket akar – az orvos szerint ez már életveszélyes lehet

A rekordméretű kebleiről ismert OnlyFans-modell, Baj Angelika nem először vállal be extrém beavatkozást. A Baj Angelika mellműtét újabb fejezete azonban már nem csupán esztétikai kérdés — az extrém méretű implantátum beültetésének egészségügyi kockázatai egyre súlyosabbak lehetnek – írja a Bors.

Baj Angelika újabb extrém döntés előtt áll — a szakértő szerint a túlzott méret komoly egészségügyi következményekkel járhat Fotó: Homoki Attila/MW Bulvár

Baj Angelika mellműtét és az extrém méretű implantátum veszélyei

A hírek szerint az influenszer 5500 köbcentis implantátum beültetését tervezi, ami már messze meghaladja az átlagos mellnagyobbítás során alkalmazott méreteket. A szakértői vélemény szerint az ilyen extrém méretű implantátum egészségügyi kockázatai között szerepel:

a gerinc túlzott terhelése

tartós izomfeszülés

rossz testtartás miatti gerincsérv

a bőr túlfeszülése és elvékonyodása

Dr. László Zsolt plasztikai sebész szerint az implantátum méretét mindig a saját mell átmérőjéhez kell igazítani. Ha az implantátum nagyobb, mint amit a mell anatómiailag elbír, az súlyos szövődményekhez vezethet.

„Kilyukadhat a bőr” — súlyos szövődmények is kialakulhatnak

A szakértő arra figyelmeztetett, hogy a túlzott méret miatt romolhat a szövetek vérellátása. A mellimplantátum miatti bőrelhalás kockázata ilyenkor jelentősen megnő.

A lehetséges következmények:

a bőr túlfeszülése

az implantátum kilátszódása vagy „kibújása”

szövetelhalás tartós, erős fájdalom

A plasztikai sebész hangsúlyozta, hogy a gyártók jellemzően 800 köbcenti fölött már nem vállalnak garanciát az implantátumokra, az ennél nagyobb méretek egyedi rendelésre készülnek.

Magyarország legnagyobb mellű nője: extrém plasztika, pornó és durva kommentek

A világ harmadik legnagyobb mellű nője. Baj Angelika Lakatos Levente műsorának volt a vendége. A botrányművészként és pornósként ismert nő megjelenése komoly visszhangot váltott ki, mióta a hetekben egyre inkább elterjedtek képei és személye a közösségi médiában.

Nem tud leállni a plasztikáztatással egy nő, aki eddig 26 millió forintot költött gigaméretű melleire

Egy nő nem képes leállni a mellműtétekkel, amire már vagyonokat költött. A pornómodellnek elképesztően hatalmas mellei vannak, amiket folyamatosan nagyobbítani akar, ugyanis a célja az, hogy Barbie-ra fog hasonlítani. Ezzel az álommal nincs egyedül, ugyanis egy másik nő is rengeteget költött plasztikai műtétekre, hogy a Mattel ikonikus babájára hasonlítson, de ehhez képest egyáltalán nem a baba hasonmása, ráadásul a számtalan műtét miatt rá sem lehet ismerni.