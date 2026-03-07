Szívszorító vallomást tett Bajor Imre lánya – így él tovább a legendás színész emléke

Bajor Imre halála és emléke hosszú évek után is elevenen él a családjában és a rajongókban. A legendás színész lánya, Bajor Lili most a Bors magazinnak beszélt arról, hogyan változott benne az idő múlásával a gyász, és mi segített neki abban, hogy együtt tudjon élni édesapja hiányával.

Bajor Imre Fotó: Picasa 2.0 / Készítette: Tibor Végh (cropped by User:Norden1990) - Választás 2010, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38677004

Bajor Lili megtörten nyilatkozott édesapjáról, Bajor Imréről

Bajor Imre a magyar színházi és televíziós élet egyik meghatározó alakja volt, akit generációk szerettek különleges humora és karakteres szerepei miatt. Halála óta sok év telt el, de a család számára a mai napig kiemelten fontos az emléke, különösen a születésnapja környékén, amikor még erősebben kerülnek elő a közös emlékek.

Bajor Lili a lapnak arról beszélt, hogy az évek során sokat változott benne a gyász, és ma már könnyebben tud beszélni az édesapjáról. Azt is elmondta, hogy sokat segített neki és testvérének az a személyes emlékhely, amelyet Bajor Imre tiszteletére hoztak létre.

A testvérével, Marcival egy emlékszobát alakítottak ki Fülén, a Balaton közelében, ahol Bajor Imrének nyaralója volt. A család ezt a helyet nem kiállításnak, hanem személyes emlékhelynek tekinti. A szobában a színész személyes tárgyai, jelmezei és hozzá kötődő emlékek kaptak helyet.

Az emlékszoba bárki számára látogatható. Bajor Lili szerint ez méltó és szép módja annak, hogy édesapjuk emlékét megőrizzék.

