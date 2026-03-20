Bajor Imre lánya küzdelmeiről vallott megrendítő őszinteséggel

Bajor Lili színésznő 2019-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, és azóta saját tapasztalatból látja, mennyire kiszámíthatatlan a szakma – írja a Bors.

Bajor Lili

Fotó: Szabolcs László

Bajor Lili értékei a háttérbe szorulnak

Elmondása szerint ma már nem lehet kizárólag a színházból megélni, ezért több lábon kell állnia.

A pandémia óta próbálok több lábon állni, mert egyszerűen nem lehet csak a színházra építeni”

– fogalmazott. Hozzátette, hogy jelenleg drámát tanít egy általános iskolában, emellett csapatépítő foglalkozásokat is tart.

A színésznő szerint a munka mennyisége is szélsőségesen változik: van, amikor teljesen leterhelt, máskor viszont alig akad feladat. Úgy látja, ez ma már nem egyedi jelenség, hanem szinte minden szabadúszó színész életének része.

Bajor Lili arról is beszélt, hogy a szakma sokat változott az elmúlt években, és nem feltétlenül abba az irányba, amit ő képvisel.

Én inkább a régi értékeket hozom otthonról, de ez ma már sokszor háttérbe szorul”

– mondta.

A bizonytalan helyzet miatt egyre fontosabb számára a stabilitás, ugyanakkor elismeri, hogy szabadúszóként ezt nehéz elérni. Azt is hozzátette, hogy az önmenedzselésben fejlődnie kellene, mert ma már ez elengedhetetlen a szakmában.

Bajor Lili számára ugyanakkor kiemelten fontos, hogy saját jogon érjen el sikereket, és ne csak édesapja miatt ismerjék. Mint mondta, igyekszik megtalálni az egyensúlyt a családi örökség és a saját útja között.

