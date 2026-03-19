A Baywatch új szépségei popsiban erősek – ezt látni kell

A kaliforniai Los Angeles egyik strandján kapták lencsevégre Livvy Dunne-t és Brooks Nader-t, akik láthatóan jó hangulatban kezdték meg a közös munkát. A felvételeken mindketten magabiztosan és felszabadultan mozognak a tengerparti környezetben, miközben a Baywatch stábja már javában dolgozik- írja a tmz.

Elképesztően szexi sztárokkal tér vissza a Baywatch.

Visszatér a képernyőre a Baywatch

A produkcióhoz közel álló források szerint a szereplők komoly felkészülésen mentek keresztül. Különösen Brooks Nader edzésprogramja volt intenzív: az elmúlt hetekben napi két alkalommal tréningezett egy úszóedzővel, és a mostani forgatás jelentette számára az első éles óceáni megmérettetést. A szereposztás is figyelemre méltó: Stephen Amell, Jessica Belkin, Noah Beck, Shay Mitchell, Hassie Harrison, Thaddeus LaGrone és David Chokachi is csatlakozott a projekthez. Többen közülük már a hét elején közös edzéseken vettek részt, ami arra utal, hogy a sorozat fizikai kihívásai komoly szerepet kapnak majd.

#HassieHarrison and #NoahBeck were spotted filming the first scene of the #Baywatchreboot on a beach in Los Angeles.



A hírek szerint Livvy Dunne Grace karakterét alakítja, míg Brooks Nader Selene szerepében tűnik fel. Az újragondolt sorozat várhatóan még idén képernyőre kerül a Fox Broadcasting Company műsorán. A készítők célja, hogy a klasszikus sorozat hangulatát modern köntösben hozzák vissza, miközben új generáció számára is vonzóvá teszik a vízimentők világát. Az első képek alapján úgy tűnik, a „Baywatch” visszatérése nem marad észrevétlen. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy tömegek rohanták meg a Baywatch-válogatót.



