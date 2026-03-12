Szívszorító látvány: így néz ki Bényi Ildikó sírja

Egy éve hunyt el Bényi Ildikó, az Önök kérték című műsor legendás háziasszonya. Halálának évfordulóján Bényi Ildikó sírját mécsesek és virágok borítják – írja a Bors.

Egy éve hunyt el Bényi Ildikó műsorvezető

Fotó: Németh András Péter

Az egész ország gyászba borult Bényi Ildikó halálhíre után. A műsorvezető tavaly március 11-én hunyt el, mindössze 55 évesen, hosszan tartó betegség után.

Bényi Ildikó utolsó kérésének eleget téve Hernádvécsén, szülőfalujában helyezték végső nyugalomra egy megható szertartás keretében.

A műsorvezető végső nyughelyéről készült képeket a Bors oldalán megtekintheti.

Elképesztő bejelentést tett Bényi Ildikó lánya

Bényi Ildikó évtizedeken át vezette a legendás Önök kérték című műsort. Halála után a műsorvezető lánya, Tótfalusi Fanni hihetetlen bejelentést tett: ő veszi át édesanyja helyét az Önök kérték című műsorban.