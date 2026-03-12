Szívszorító látvány: így néz ki Bényi Ildikó sírja

Hírlevél
25 perce
Olvasási idő: 2 perc
Egy éve hunyt el az Önök kérték című műsor legendás háziasszonya. Bényi Ildikót szülőfalujában, Hernádvécsén helyezték végső nyugalomra. A műsorvezető mindössze 55 éves volt, amikor hosszan tartó betegsége után elhunyt.
Egy éve hunyt el Bényi Ildikó, az Önök kérték című műsor legendás háziasszonya. Halálának évfordulóján Bényi Ildikó sírját mécsesek és virágok borítják – írja a Bors.

Egy éve hunyt el Bényi Ildikó műsorvezető
Egy éve hunyt el Bényi Ildikó műsorvezető
Fotó: Németh András Péter

Az egész ország gyászba borult Bényi Ildikó halálhíre után. A műsorvezető tavaly március 11-én hunyt el, mindössze 55 évesen, hosszan tartó betegség után.

Bényi Ildikó utolsó kérésének eleget téve Hernádvécsén, szülőfalujában helyezték végső nyugalomra egy megható szertartás keretében.

A műsorvezető végső nyughelyéről készült képeket a Bors oldalán megtekintheti.

Elképesztő bejelentést tett Bényi Ildikó lánya

Bényi Ildikó évtizedeken át vezette a legendás Önök kérték című műsort. Halála után a műsorvezető lánya, Tótfalusi Fanni hihetetlen bejelentést tett: ő veszi át édesanyja helyét az Önök kérték című műsorban.

 

